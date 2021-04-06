Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecido após barco virar

O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos retomaram, na manhã desta terça-feira (06), as buscas pelo jovem que desapareceu no mar da Baía de Vitória na noite do ultimo domingo (04). O rapaz estava em um barco, que virou na Prainha de Santo Antônio, em Vitória.
De acordo com os Bombeiros, três militares do mergulho participam do trabalho. "A equipe de mergulho do Corpo de Bombeiros está no local, acompanhada por uma embarcação da Capitania dos Portos, realizando as buscas", informou a instituição por nota.
QUATRO PESSOAS ESTAVAM NO BARCO
De acordo com o depoimento de testemunhas, quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens, faziam um passeio no barco de pesca, quando a embarcação virou.
Uma mulher conseguiu nadar até as margens da Prainha de Santo Antônio, onde foi amparada por moradores. Já outros dois tripulantes foram resgatados na água por moradores e pescadores, que utilizaram um barco para chegar até eles. No entanto, o jovem, identificado como Bruno, não foi encontrado.