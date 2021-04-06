Bombeiros retomam buscas por jovem desaparecido após barco virar

De acordo com o depoimento de testemunhas, quatro pessoas, sendo duas mulheres e dois homens, faziam um passeio no barco de pesca, quando a embarcação virou.

Uma mulher conseguiu nadar até as margens da Prainha de Santo Antônio, onde foi amparada por moradores. Já outros dois tripulantes foram resgatados na água por moradores e pescadores, que utilizaram um barco para chegar até eles. No entanto, o jovem, identificado como Bruno, não foi encontrado.