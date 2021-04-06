Padaria pega fogo dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra

Incêndio é registrado dentro do Terminal de Laranjeiras Crédito: Caíque Verli

Uma padaria localizada dentro do Terminal de Laranjeiras, na Serra, pegou fogo na noite desta segunda-feira (05), por volta das 19h30. Uma equipe do Corpo de Bombeiros (CBM) esteve no local e logo conteve as chamas. O vigilante do local chegou a inalar fumaça e sentiu mal estar, foi socorrido a uma unidade de saúde. Não há relatos de mais feridos.

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De acordo com informações do Sargento Silveira, dos Bombeiros, quando a equipe chegou ao Terminal um vigilante já tinha dado início ao primeiro combate do fogo. Logo os agentes perceberam que o incêndio se concentrava no fundo do estabelecimento comercial, que tinha uma temperatura muito alta.

Em entrevista à TV Gazeta, o sargento afirmou que o fogo foi controlado rapidamente. "Os fundos da loja foram bastante danificados, principalmente a parte de estrutura. Amanhã (06) virá um engenheiro da Defesa Civil para avaliar o local e até lá o ambiente estará interditado. Somente depois será liberado para que o proprietário entre e faça a limpeza", disse.

Sobre o vigilante ferido, Silveira informou que ele está consciente, aguardando apenas averiguação médica. "Ele respirou bastante fumaça. Está aguardando o atendimento. Nesse tipo de incêndio só se deve trabalhar usando EPI. Mas rapidamente a nossa equipe chegou e pediu para ele se retirar. Não podemos afirmar a causa do ocorrido, só a perícia que pode afirmar. Só o fundo da loja precisou de interdição", acrescentou.

Em nota, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) confirmou o princípio de incêndio e disse que o Corpo de Bombeiros foi acionado e que as chamas foram controladas.

"FICAMOS APAVORADOS", DISSE COMERCIANTE

Para a comerciante Simone Silva Alves, proprietária de um estabelecimento que fica em frente ao que pegou fogo, tudo aconteceu muito rápido. "Eu saí da loja e me ligaram falando que a padaria pegou fogo. Voltei ao local em minutos e já estava o incêndio acontecendo antes dos bombeiros chegarem. Meu marido tentou ajudar a apagar, mas teve que chamar os bombeiros, mas foi tudo muito rápido. Ficamos apavorados porque aqui tem uma central de gás e uma farmácia com produtos químicos", disse.