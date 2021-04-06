Vacinação dos profissionais da segurança pública do ES começa nesta terça (06)

Os policiais militares integram o grupo que será vacinado no ES a partir desta terça (6) Crédito: Fernando Madeira

O secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, explicou que os critérios para definição do público-alvo seriam definidos durante reunião realizada na tarde desta segunda-feira (5). Questionadas, as secretarias de Estado da Segurança Pública e da Saúde não informaram o que seria considerado para aplicação das doses.

"A vacinação das forças de segurança já foi definida pelo Governo Federal e nos lotes que estamos recebendo um percentual de doses está sendo definido para vacinar quem está em atividade de campo. Para complementar, decidimos utilizar 80% das doses de reserva, das doses que chegarão na segunda semana da abril, para iniciar a vacinação de professores", adiantou Nésio Fernandes, durante coletiva de imprensa virtual realizada nesta segunda-feira.

NEGOCIAÇÃO POR VACINAS AVANÇA

Nésio Fernandes também destacou que o governo segue em negociação com laboratórios. "Nós temos envolvido o Tribunal de Contas (TCES) e feito checagens de inteligência para fornecedores para impedir que o Estado seja envolto em uma negociação indevida. Algumas negociações que estamos desenvolvendo estão avançando e esperamos que alguma possa se materializar nos próximos dias", adianta.

IMUNIZAÇÃO DE IDOSOS DE 60 ANOS

Recuperado da Covid-19, o subsecretário de vigilância em saúde, Luiz Carlos Reblin também participou da coletiva, e destacou um dos próximos passos da Sesa, que é iniciar em breve a vacinação de idosos entre 60 e 64 anos. Mas isso irá depender da quantidade de doses enviadas ao Estado pelo Ministério da Saúde.