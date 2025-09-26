Entrevista

'Perdão é importante', diz médico ao citar 5 pilares para evitar câncer

Oncologista Alfredo Cardoso fala sobre como cuidados com alimentação, sono e relacionamentos podem ajudar sistema imunológico

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 08:55

Oncologista clínico Alfredo Cardoso estuda sobre os pilares para prevenção e auxílio no tratamento de câncer Crédito: Instagram @alfredocardoso.oncologia

Você já ouviu falar que o perdão pode ajudar no tratamento de câncer? Pois essa é uma das teses do oncologista clínico Alfredo Cardoso, que estuda sobre os fatores de risco da doença. Segundo ele, há cinco pilares que modulam a saúde a ponto de prevenir e até auxiliar quem já recebeu o diagnóstico de câncer. São eles:

Exercício físico Sono

Dieta

Manejo do estresse

Relacionamentos familiares



A gente precisa conversar com os pacientes sobre esses aspectos que são muito importantes tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer. O perdão é importante, principalmente evitar as mágoas e ressentimentos Alfredo Cardoso Oncologista clínico

Qual a importância dos cinco fatores?

O médico afirmou, em entrevista ao Bom Dia ES, da TV Gazeta, que prestar atenção nos cinco fatores citados é importante não somente para a prevenção do câncer, como também de doenças crônicas.

"Temos hoje uma pesquisa enorme sobre o microbioma, as bactérias que vivem no nosso intestino e que modulam nosso sistema imunológico. O câncer só se desenvolve porque o sistema imunológico falhou em eliminar aquela célula doente, então tudo o que quebra nosso sistema imunológico, doenças crônicas como diabetes, obesidade, uma inflamação crônica, isso vai comprometendo e causando danos no nosso sistema, o que prejudica muito nossa imunovigilância, e logicamente a gente tem o aumento de vários tipos de câncer, o de pulmão está entre eles, de rim, fígado", destacou.

Atualmente a principal causa de cirrose não é mais bebida alcoólica, é a ingestão crônica de carboidratos refinados Alfredo Cardoso Oncologista clínico

'Cinco pilares' também ajudam quem já está em tratamento

Preocupação com a alimentação e prática de exercícios físicos não é só prevenção, como também ajuda no tratamento.

"O exercício, no último congresso americano de oncologia, ficou bem definido que é como se fosse uma pílula de alto poder de tratamento. Ele vai manter sua musculatura funcionando. O músculo é um órgão endócrino que secreta uma série de substâncias que combatem o câncer, então mesmo em pacientes que têm a doença e estão fazendo tratamento com quimioterapia, o exercício físico é peça fundamental, além da dieta. A gente vê muito hoje idosos que estão fazendo tratamento, mas que negligenciam a dieta e isso tem impacto profundo no resultado e na tolerância ao tratamento", finalizou Alfredo.

