Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Bairro Jardim Tropical

Pedreiro cai de prédio a 10 metros de altura e morre na Serra

Moradores do bairro relataram que o trabalhador estava lixando uma parede e se desequilibrou enquanto realizava o serviço, na manhã desta segunda-feira (8)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2024 às 12:02

Publicado em 08 de Janeiro de 2024 às 12:02

Ailton de Oliveira Brito, de 48 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8), após se desequilibrar e cair de um prédio em que ele pintava
Ailton de Oliveira Brito, de 48 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8), após se desequilibrar e cair de um prédio em que ele pintava Crédito: Reprodução
Um pedreiro identificado como Ailton de Oliveira Brito, de 48 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8) após se desequilibrar e cair de um prédio em que ele pintava a 10 metros de altura. O acidente de trabalho ocorreu no bairro Jardim Tropical, na Serra.
Moradores da comunidade relataram à TV Gazeta que o homem era muito conhecido na localidade e experiente. Ainda segundo moradores, o pedreiro lixava a parede em uma parte alta do prédio quando ocorreu o acidente.
O dono do prédio relatou à reportagem que Ailton foi contratado para pintar todo o prédio de três andares, onde funciona um bar no térreo. Ainda segundo o proprietário do imóvel, foi oferecido equipamento de segurança, mas o pedreiro não teria utilizado. 
Prédio vermelho, de três andares, onde o pedreiro atuava na pintura
Prédio vermelho, de três andares, onde o pedreiro atuava na pintura Crédito: Fabricio Christ
Em nota, a Polícia Militar disse que esteve no local, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento e atestou o óbito.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que a perícia da Polícia Científica foi acionada para uma ocorrência de acidente de trabalho com morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Polícia Civil Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
'Brasil é o país da comédia, das historinhas novelescas, fazer terror não é fácil': a escritora brasileira finalista de um dos mais importantes prêmios do mundo
Imagem de destaque
Saiba quem vai assumir a Secretaria de Esportes no governo do ES
Imagem de destaque
O que Trump pode fazer militarmente se Irã não responder a seu ultimato

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados