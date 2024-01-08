Pedreiro cai de prédio a 10 metros de altura e morre na Serra

Um pedreiro identificado como Ailton de Oliveira Brito, de 48 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8) após se desequilibrar e cair de um prédio em que ele pintava a 10 metros de altura. O acidente de trabalho ocorreu no bairro Jardim Tropical, na Serra.
Moradores da comunidade relataram à TV Gazeta que o homem era muito conhecido na localidade e experiente. Ainda segundo moradores, o pedreiro lixava a parede em uma parte alta do prédio quando ocorreu o acidente.
O dono do prédio relatou à reportagem que Ailton foi contratado para pintar todo o prédio de três andares, onde funciona um bar no térreo. Ainda segundo o proprietário do imóvel, foi oferecido equipamento de segurança, mas o pedreiro não teria utilizado.
Em nota, a Polícia Militar disse que esteve no local, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento e atestou o óbito.
A Polícia Civil, por sua vez, informou que a perícia da Polícia Científica foi acionada para uma ocorrência de acidente de trabalho com morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.
As circunstâncias do fato serão apuradas por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (Deat).