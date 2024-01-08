Pedreiro cai de prédio a 10 metros de altura e morre na Serra

Ailton de Oliveira Brito, de 48 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8), após se desequilibrar e cair de um prédio em que ele pintava Crédito: Reprodução

Um pedreiro identificado como Ailton de Oliveira Brito, de 48 anos, morreu na manhã desta segunda-feira (8) após se desequilibrar e cair de um prédio em que ele pintava a 10 metros de altura. O acidente de trabalho ocorreu no bairro Jardim Tropical, na Serra

Moradores da comunidade relataram à TV Gazeta que o homem era muito conhecido na localidade e experiente. Ainda segundo moradores, o pedreiro lixava a parede em uma parte alta do prédio quando ocorreu o acidente.

O dono do prédio relatou à reportagem que Ailton foi contratado para pintar todo o prédio de três andares, onde funciona um bar no térreo. Ainda segundo o proprietário do imóvel, foi oferecido equipamento de segurança, mas o pedreiro não teria utilizado.

Prédio vermelho, de três andares, onde o pedreiro atuava na pintura Crédito: Fabricio Christ

Em nota, a Polícia Militar disse que esteve no local, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já prestava atendimento e atestou o óbito.

A Polícia Civil, por sua vez, informou que a perícia da Polícia Científica foi acionada para uma ocorrência de acidente de trabalho com morte. O corpo da vítima foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.