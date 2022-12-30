Situação das praias de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória

Your browser does not support the audio element. Partiu, praia? Veja locais próprios e impróprios para banho na Grande Vitória

Após um final de ano marcado por semanas de chuvas intensas, o sol parece ter vindo para ficar na passagem de 2022 para 2023. O período para muitos é de recesso e férias, mas quem quer curtir a praia deve ficar atento, pois em muitos pontos da Grande Vitória as águas não estão próprias para banho.

O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger explicou que os pontos em bandeira vermelha ainda são reflexo das chuvas que atingiram a região no último mês. Ele justificou que a coleta divulgada nesta quinta foi realizada na segunda, quando tempo ainda está chuvoso. Com a previsão do sol permanecendo nos próximos dias, a expectativa é que na próxima coleta, na segunda (02), algumas praias já possam ter uma mudança no cenário.

"A gente está otimista de que no meio da semana vamos ter um quantidade maior de pontos de bandeira verde para mudar esse cenário, que não é nada bom" Tarcísio Foeger - Secretário de Meio Ambiente de Vitória

Vila Velha

Na cidade de Vila Velha , dos 17 pontos monitorados, apenas dois são considerados próprios para banho no último relatório divulgado pela prefeitura, no último dia 22 de dezembro.

Estão seguras para banhistas a região em frente à Avenida Champagnat na Praia da Costa e a Lagoa Grande, na Ponta da Frutas. Todas as demais praias do municípios são consideradas impróprias para banho.

Situação na Serra

Já na Serra , há alguns pontos das praias considerados próprios para banho. Em balneabilidade divulgada nesta sexta-feira (30), dos 22 pontos monitorados da cidade, nove estão impróprios para banho. A escolha dos pontos é feita a partir de critérios como: maior ocorrência de banhistas e proximidade com fontes de poluição (geralmente córregos e rios).

Pontos impróprios na Serra



Foz do Corrego Laripe

Corrego Maringá

Jacaraipe VI



Nova Almeida II



Reis Magos



Costa Bela



Jacaraipe V (Curva da Baleia)



Lagoa de Carapebus



Foz do Irema



Guarapari