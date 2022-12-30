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Partiu, praia? Veja locais próprios e impróprios para banho na Grande Vitória

Em Vitória, todas as praias seguem consideradas impróprias para banho; veja nos demais municípios

Publicado em 30 de Dezembro de 2022 às 16:21

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

30 dez 2022 às 16:21
Situação das praias de Vitória, impróprias para banho
Situação das praias de Vitória Crédito: Divulgação/Prefeitura de Vitória
Partiu, praia? Veja locais próprios e impróprios para banho na Grande Vitória
Após um final de ano marcado por semanas de chuvas intensas, o sol parece ter vindo para ficar na passagem de 2022 para 2023. O período para muitos é de recesso e férias, mas quem quer curtir a praia deve ficar atento, pois em muitos pontos da Grande Vitória as águas não estão próprias para banho.
Em Vitória, por exemplo, a balneabilidade divulgada na última quinta-feira (29) aponta que todas as praias estão impróprias para banho (confira na imagem acima). A situação vai permanecer assim até no mínimo no dia 5 de janeiro, quando é divulgado o próximo balanço. No início do mês, as praias de Vitória também estavam impróprias devido às fortes chuvas.
O secretário de Meio Ambiente de Vitória, Tarcísio Foeger explicou que os pontos em bandeira vermelha ainda são reflexo das chuvas que atingiram a região no último mês. Ele justificou que a coleta divulgada nesta quinta foi realizada na segunda, quando tempo ainda está chuvoso. Com a previsão do sol permanecendo nos próximos dias, a expectativa é que na próxima coleta, na segunda (02), algumas praias já possam ter uma mudança no cenário. 
"A gente está otimista de que no meio da semana vamos ter um quantidade maior de pontos de bandeira verde para mudar esse cenário, que não é nada bom"
Tarcísio Foeger - Secretário de Meio Ambiente de Vitória

Vila Velha

Na cidade de Vila Velha, dos 17 pontos monitorados, apenas dois são considerados próprios para banho no último relatório divulgado pela prefeitura, no último dia 22 de dezembro. 
Estão seguras para banhistas a região em frente à Avenida Champagnat na Praia da Costa e a Lagoa Grande, na Ponta da Frutas. Todas as demais praias do municípios são consideradas impróprias para banho.

Situação na Serra

Já na Serra, há alguns pontos das praias considerados próprios para banho. Em balneabilidade divulgada nesta sexta-feira (30), dos 22 pontos monitorados da cidade, nove estão impróprios para banho. A escolha dos pontos é feita  a partir de critérios como: maior ocorrência de banhistas e proximidade com fontes de poluição (geralmente córregos e rios).
 Pontos impróprios na Serra
  • Foz do Corrego Laripe 
  • Corrego Maringá
  • Jacaraipe VI
  • Nova Almeida II
  • Reis Magos
  • Costa Bela
  • Jacaraipe V (Curva da Baleia)
  • Lagoa de Carapebus
  • Foz do Irema

Guarapari

A reportagem entrou em contato com a prefeitura de Guarapari para informarem sobre a situação das praias, visto que não é possível encontrar dados atualizados do assunto no site da prefeitura, mas ainda não teve retorno. Assim que responderem a reportagem será atualizada.

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