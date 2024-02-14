Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sul do ES

Parapentista que morreu em Castelo será enterrado no interior de MG

Corpo de Caio Oliveira, de 23 anos, que faleceu na terça-feira (13) após decolagem na Rampa de Ubá, será sepultado na cidade de Leopoldina

Publicado em 14 de Fevereiro de 2024 às 11:05

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 fev 2024 às 11:05
Piloto de parapente Caio Oliveira, de 23 anos
Piloto de parapente Caio Oliveira, de 23 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais
O corpo do piloto de parapente Caio Oliveira, de 23 anos, que faleceu na terça-feira (13) após decolagem na Rampa de Ubá, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, foi levado para Leopoldina, em Minas Gerais. Amigos e praticantes do esporte do movimento de vôo livre da cidade em que morava, divulgaram o que pode ter acontecido e os últimos momentos antes da queda do piloto.
O jovem estava no Sul do Estado com um grupo de amigos do Movimento Vôo Livre Leopoldina (MLV), a qual o esportista era integrante. A equipe lamentou o ocorrido, explicou que o atleta, fez um voo dentro da normalidade e realizou a manobra conhecida como ‘espiral’ – executada para perder altitude.
“Piloto de alma radical, Caio era entusiasta das manobras. Caio então narrou no rádio que iria fazer a Espiral, como era habitual avisarmos aos amigos as manobras que iremos executar. Ele então entra em Espiral, assistido passivamente via rádio. Na terceira volta da Espiral, já quase negativa, ele é orientado via rádio a sair da Espiral, mas não expressa reação. Ele segue sendo orientado aos gritos para que saísse da Espiral”, explica o grupo.
Eles contam que perderam o controle via rádio com o piloto momentos antes da queda fatal. “Rapidamente os comandos se tornam para que ele acione o paraquedas de emergência. Caio não responde e não esboça nenhuma atuação para que a espiral cesse... Caio não aciona o paraquedas reserva, que foi encontrado sem acionamento em sua selete. Caio desce em espiral até a colisão final”, divulgaram.
Caio caiu na localidade de Fazenda da Prata e encaminhado para o Serviço Médico Legal de Venda Nova do Imigrante. O velório do jovem ocorre nesta quarta-feira (14) na cidade mineira, onde será sepultado no Cemitério de Providência, distrito de Leopoldina.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Castelo Minas Gerais Parapente
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 22/04/2026
Manoella Mello - 12.jan.26/Globo
Ana Paula vence o BBB 26 com 75,94% dos votos e consagra trajetória de veterana no reality
Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados