Parapentista que morreu em Castelo será enterrado no interior de MG

Piloto de parapente Caio Oliveira, de 23 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

O jovem estava no Sul do Estado com um grupo de amigos do Movimento Vôo Livre Leopoldina (MLV), a qual o esportista era integrante. A equipe lamentou o ocorrido, explicou que o atleta, fez um voo dentro da normalidade e realizou a manobra conhecida como ‘espiral’ – executada para perder altitude.

“Piloto de alma radical, Caio era entusiasta das manobras. Caio então narrou no rádio que iria fazer a Espiral, como era habitual avisarmos aos amigos as manobras que iremos executar. Ele então entra em Espiral, assistido passivamente via rádio. Na terceira volta da Espiral, já quase negativa, ele é orientado via rádio a sair da Espiral, mas não expressa reação. Ele segue sendo orientado aos gritos para que saísse da Espiral”, explica o grupo.

Eles contam que perderam o controle via rádio com o piloto momentos antes da queda fatal. “Rapidamente os comandos se tornam para que ele acione o paraquedas de emergência. Caio não responde e não esboça nenhuma atuação para que a espiral cesse... Caio não aciona o paraquedas reserva, que foi encontrado sem acionamento em sua selete. Caio desce em espiral até a colisão final”, divulgaram.