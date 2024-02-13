Jovem de 23 anos morre após cair de parapente em Castelo

Um jovem de 23 anos morreu após saltar de parapente na rampa de Ubá, em Castelo, na tarde desta terça-feira (12). De acordo com informações de pilotos que estavam no local, a vítima estava em um grupo de turistas de Minas Gerais e perdeu o controle ao fazer uma manobra.

Uma equipe do Samu/192 esteve no local e constatou o óbito do jovem, que caiu na localidade de Fazenda da Prata. De acordo com informações de pilotos que estavam no local, a vítima era iniciante e estava junto com um instrutor, porém utilizava um equipamento que exigia mais experiência.

Nas redes sociais, a Associação de Voo Livre de Castelo lamentou a morte do piloto. “É com imenso pesar que a Associação de Voo Livre de Castelo - Termal, informa o falecimento do piloto visitante de Leopoldina - MG, Caio Oliveira, ocorrido na tarde desta terça feira (13/02). O piloto iniciante executou uma manobra, sob responsabilidade do seu instrutor, e infelizmente perdeu o controle do seu equipamento. Nos solidarizamos com os familiares e amigos do jovem piloto por esta perda irreparável”.