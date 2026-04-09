Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória

Uma pane no sistema de controle de tráfego aéreo em São Paulo também impactou voos no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9). Até as 11h30, a concessionária Zurich Airport Brasil informou o cancelamento de quatro voos: dois da Gol — origem e destino Guarulhos — e dois da Latam — origem e destino Congonhas. Outros três voos registraram atrasos: um da Azul, com destino a Viracopos; um da Gol, para Congonhas; e outro da Latam, rumo a Guarulhos.

Segundo a Gol, as operações nos aeroportos paulistas ficaram suspensas por cerca de uma hora e foram retomadas parcialmente ao longo do dia. Com isso, trajetos com destino e origem em Vitória podem sofrer alterações. A Latam informou que oferece assistência aos clientes afetados e trabalha para reacomodá-los em outros voos.

A pane elétrica atingiu o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), responsável pelo gerenciamento do tráfego em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo a Folhapress. O problema paralisou as operações em Congonhas e Guarulhos, retomadas por volta das 10h20, gerando impactos em cadeia.