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Efeitos

Pane no controle aéreo em SP impacta voos no Aeroporto de Vitória

Entre atrasos e cancelamentos, pelo menos sete voos foram impactados no Espírito Santo; operações foram retomadas em São Paulo
Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

09 abr 2026 às 12:52

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 12:52

Uma pane no sistema de controle de tráfego aéreo em São Paulo também impactou voos no Aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (9). Até as 11h30, a concessionária Zurich Airport Brasil informou o cancelamento de quatro voos: dois da Gol — origem e destino Guarulhos — e dois da Latam — origem e destino Congonhas. Outros três voos registraram atrasos: um da Azul, com destino a Viracopos; um da Gol, para Congonhas; e outro da Latam, rumo a Guarulhos.
Segundo a Gol, as operações nos aeroportos paulistas ficaram suspensas por cerca de uma hora e foram retomadas parcialmente ao longo do dia. Com isso, trajetos com destino e origem em Vitória podem sofrer alterações. A Latam informou que oferece assistência aos clientes afetados e trabalha para reacomodá-los em outros voos.
A pane elétrica atingiu o Centro Regional de Controle do Espaço Aéreo Sudeste (CRCEA-SE), responsável pelo gerenciamento do tráfego em São Paulo e no Rio de Janeiro, segundo a Folhapress. O problema paralisou as operações em Congonhas e Guarulhos, retomadas por volta das 10h20, gerando impactos em cadeia.
Passageiros relataram atrasos e falta de informações. Em alguns casos, aeronaves foram desviadas para outros aeroportos. A Força Aérea Brasileira (FAB) informou ao grupo Folha que apura as causas do incidente.

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