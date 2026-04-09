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Pane técnica

Falha no controle aéreo suspende pousos e decolagens em São Paulo

Segundo a concessionária GRU Aiport, o problema é causado por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 abr 2026 às 11:40

Publicado em 09 de Abril de 2026 às 11:40

Todos os pousos e decolagens foram suspensos no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, e no de Congonhas, na manhã desta quinta-feira (9). Segundo a concessionária GRU Aiport, o problema é causado por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo. "A GRU Airport informa que os pousos e decolagens no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estão momentaneamente suspensos na manhã desta quinta-feira (9). A paralisação foi causada por uma interrupção geral no controle de tráfego aéreo na região de São Paulo (TMA-SP)", afirmou em nota.
A Aena, concessionária que administra o aeroporto de Congonhas, disse que foi informada de uma pane técnica no centro de controle do espaço aéreo. Segundo a empresa, o aeroporto ficou fechado por cerca de uma hora, das 8h58 às 10h09. "A Aena recomenda que todos os passageiros com voos marcados para esta quinta-feira entrem em contato com as companhias aéreas para confirmar a situação dos seus voos", diz a concessionária.
A Força Aérea Brasileira diz que ainda está apurando o que ocorreu. Nas redes sociais, dezenas de passageiros, que estavam prestes a decolar relatam esperar há mais de uma hora dentro das aeronaves sem informação se irão conseguir viajar. Alguns deles reclamam da falta de informação e por estarem presos dentro dos aviões sem ar-condicionado.
Também há relatos de passageiros que iriam desembarcar nos aeroportos de Guarulhos ou Congonhas, mas tiveram a rota dos voos alterada. Um homem, por exemplo, conta que voltava de Miami, nos Estados Unidos, e deveria descer no aeroporto Internacional de Guarulhos, mas o pouso foi redefinido para Confins, região metropolitana de Belo Horizonte.

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