Fonseca vira sobre Djokovic e vai às oitavas em Roland Garros

João Fonseca está classificado para as oitavas de final de Roland Garros. O brasileiro conquistou a maior vitória da carreira até aqui ao bater, de virada, o sérvio Novak Djokovic, nesta sexta-feira (29), e dar mais um passo no torneio francês. É a primeira vez que ele chega a esta fase em um Grand Slam.

O triunfo sobre o número 4 do mundo aconteceu por 3 sets a 2, após Djoko abrir 2 a 0. As parciais foram 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, em partida de 4h53 de duração.





Na luta por vaga nas quartas, Fonseca vai enfrentar o vencedor do duelo entre o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, e o norte-americano Tommy Paul, número 21. Esta foi apenas a sétima vez que Djoko abriu 2 sets a 0 e foi ao quinto set. Até então, tinha perdido apenas uma vez, contra Jurgen Melzer, na edição de 2010 de Roland Garros. João, inclusive, chegou à segunda virada consecutiva neste cenário. Ele também estava perdendo por 2 a 0 para o croata Dino Prizmic, mas saiu vitorioso.