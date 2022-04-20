Pacientes voltam a reclamar de demora em atendimento no PA de Alto Lage

Após a confusão registrada nesta terça-feira (19) por demora no atendimento e devido a um homem em situação de rua que apareceu ensanguentado no Pronto-Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, o clima na unidade ainda era de tumulto e revolta entre os que aguardavam para serem atendidos nesta quarta-feira (20).
A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, esteve no PA de Alto Lage no início da noite desta quarta-feira e ouviu mães do lado de fora da ala pediátrica da unidade relatando estarem no local desde meio-dia, ou que aguardavam atendimento desde o dia anterior.
Uma das entrevistadas pela TV Gazeta, que pediu para não ser identificada, afirmou que estava no PA desde o início da tarde desta quarta-feira. “Cheguei aqui às 13h. Minha filha está vomitando e com dor. Tem mães aqui também esperando de ontem (19) e não foram atendidas. É uma vergonha. Tem até uma mãe com filho autista. E quando questionados, eles não nos dão respostas. Dizem que tem apenas cinco médicos lá dentro, mas até agora, nada. Só vimos um médico por aqui”, disse.
A TV Gazeta apurou que duas viaturas da Polícia Militar estiveram no local, sendo que uma funcionária da unidade acionou uma equipe da corporação por conta da revolta entre os que aguardavam atendimento na unidade.
Demandada pela reportagem, a Prefeitura de Cariacica afirmou que, tanto nesta terça (19) quanto nesta quarta-feira (20), a escala de médicos esteve normalizada e não houve paralisação. "A Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica (Semus) informa que nesta quarta-feira (20) o quadro de médicos do PA do Trevo de Alto Lage está completo, com cinco pediatras (quatro atendendo nos consultórios e um na emergência) e oito clínicos (sete atendendo nos consultórios e um na emergência)", afirmou o município, em nota.