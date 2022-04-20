Pacientes voltam a reclamar de demora em atendimento no PA de Alto Lage

A repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta , esteve no PA de Alto Lage no início da noite desta quarta-feira e ouviu mães do lado de fora da ala pediátrica da unidade relatando estarem no local desde meio-dia, ou que aguardavam atendimento desde o dia anterior.

Uma das entrevistadas pela TV Gazeta, que pediu para não ser identificada, afirmou que estava no PA desde o início da tarde desta quarta-feira. “Cheguei aqui às 13h. Minha filha está vomitando e com dor. Tem mães aqui também esperando de ontem (19) e não foram atendidas. É uma vergonha. Tem até uma mãe com filho autista. E quando questionados, eles não nos dão respostas. Dizem que tem apenas cinco médicos lá dentro, mas até agora, nada. Só vimos um médico por aqui”, disse.