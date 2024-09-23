Outro grande incêndio em Pancas se aproxima de casas e mata animais

Um novo incêndio de grande proporção atingiu parte da vegetação na região do circuito de tirolesas, em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo, por volta de 18h de domingo (22). Há registros de animais domésticos que não resistiram e morreram. A Defesa Civil Municipal estima que foi destruída uma área de 15,7 hectares (157 mil m², equivalente a cerca de 15 campos de futebol). O fogo foi controlado ainda durante a noite, e na manhã desta segunda-feira (23) não foram identificados novos focos.
Segundo a Defesa Civil de Pancas, as chamas se espalharam rapidamente por conta do vento forte e chegaram próximas de casas e da base do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Uma equipe do órgão trabalhou no combate com voluntários, funcionários da prefeitura e teve apoio também de moradores da região e de outros bairros no entorno. Foram utilizados caminhões-pipa, mangueiras, baldes nos trabalhos para conter as chamas.
Conforme a Defesa Civil Municipal, equipes estarão novamente no local realizando uma vistoria completa e permanecerão monitorando a área para garantir a segurança. A reportagem de A Gazeta também procurou o Corpo de Bombeiros sobre o incêndio, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.
A região já foi afetada por um grande incêndio no fim de agosto, quando foram necessários 10 dias de atuação para que as chamas fossem extintas. No dia 13 de setembro, ainda, houve o registro de outra ocorrência.