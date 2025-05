Operação prende dupla suspeita de roubar celulares na Serra

Uma operação da Polícia Civil resultou na prisão de dois suspeitos de envolvimento em roubos de celulares na Serra. A ação, intitulada "Modo Avião", foi deflagrada na manhã desta terça-feira (20) com apoio do 12º e 13º Distrito Policial de Serra e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). O objetivo era cumprir três mandados de prisão e de busca e apreensão contra indivíduos suspeitos de praticar assaltos à mão armada no município. >