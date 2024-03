Trânsito

Obra vai tampar valão e criar ciclovia da Avenida Vitória à Beira-Mar

Reurbanização da Avenida Jair Etiene Dessaune prevê rebaixamento e cobertura da galeria, além de construção de ciclovia para ligar duas das principais vias de Vitória

Obra de rebaixamento da tampa do valão na Avenida Jair Etiene Dessaune, em Bento Ferreira. (Ricardo Medeiros)

A Avenida Jair Etiene Dessaune, localizada em Bento Ferreira, Vitória, começou a ser reurbanizada depois de diversas solicitações de moradores, motoristas e pedestres que transitam pela região diariamente. A obra vai rebaixar e tampar o valão existente no local, que passará a ficar no mesmo nível da via. Além disso, será criada uma ciclovia ligando a Avenida Vitória à Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, conhecida como Beira-Mar.

A ordem de serviço foi assinada pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) no último dia 7. O objetivo da obra, segundo a Prefeitura de Vitória, é assegurar uma travessia segura para pedestres, melhorar o tráfego de veículos e criar uma nova via de acesso entre o Centro de Vitória e a Praia do Suá, além de garantir a manutenção da rede de macrodrenagem para prevenir alagamentos.

A avenida contará com duas pistas para o trânsito de veículos em cada direção, com 3,5 metros de largura, além de ciclovia com 2,5 metros de largura. Com investimento total de R$ 8.050.500,00, a obra deve gerar 72 empregos diretos e 107 indiretos. A previsão é que os serviços durem cerca de um ano.

"Essa galeria alta atrapalhava a circulação. O nivelamento será essencial para melhorar o tráfego, interligando a ciclovia da Avenida Vitória até a Marechal Mascarenhas, tudo no mesmo nível", observa o secretário de Obras de Vitória, Gustavo Perin.

De acordo com a prefeitura, a cobertura do valão era um pedido antigo dos moradores da região, que reclamam por conta do mau cheiro no local. A reestruturação da galeria também atende à demanda da Secretaria Municipal de Obras, para a realização da manutenção da rede de macrodrenagem no trecho, conforme já executado na Avenida Cesar Hilal e na Rua Chafic Murad, também em Bento Ferreira.

"Com essa reurbanização da avenida Jair Etiene, vamos entregar para a cidade um novo importante acesso entre as avenidas Marechal Mascarenhas de Moraes e Vitória. Essa obra beneficia os moradores e também as pessoas que por ela transitam. São 1,6 mil funcionários somente em uma das empresas sediadas neste trecho em obras. Vamos urbanizar abrindo para todas as pessoas, como calçadas acessíveis, estacionamentos para carros e motos e o cuidado com a drenagem da região", disse Pazolini, durante a assinatura da ordem de serviço.

