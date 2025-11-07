Home
Obra em ponte chega a dobrar tempo de viagem em trecho da BR 262 no ES

Com tráfego em sistema pare e siga durante intervenção no km 29, longas filas de carro se formam nos dias de maior movimento na rodovia

João Barbosa

Repórter / [email protected]

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 14:54

Ponte sobre o Rio Jucu fica na região da divisa entre Domingos Martins e Viana
Ponte sobre o Rio Jucu está em obras, na divisa entre Domingos Martins e Viana Crédito: Reprodução/Google Maps

As obras de recuperação da ponte sobre o Rio Jucu, situada na altura do quilômetro 29 da BR 262, na divisa entre Domingos Martins e Viana, têm gerado filas de carro e longa espera para quem precisa passar pelo trecho, nos dias de maior movimento na rodovia, em especial nos fins de semana. Em relatos nas redes sociais, motoristas afirmam que o tempo de viagem da Grande Vitória até Domingos Martins chega a dobrar, com o trajeto durando até 3 horas.

Com tráfego em sistema pare e siga durante intervenção no km 29, longas filas de carro se formam nos dias de maior movimento na rodovia

Durante as obras, o trecho está operando no sistema de "pare e siga", com alternância na liberação do fluxo de carros entre quem segue para a Região Serrana e aqueles que retornam para a Grande Vitória. A previsão é que o bloqueio parcial permaneça até 19 de dezembro, data prevista para conclusão dos serviços na estrutura.

Em nota enviada à reportagem, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) afirma que as paradas no sistema pare e siga são temporárias e controladas e não ultrapassam 20 minutos por sentido, o que permite que veículos leves continuem transitando normalmente pelo trecho.

“A adoção do sistema de pare e siga é necessária por razões de segurança dos usuários e dos trabalhadores. Não há possibilidade de interrupção do controle de tráfego, mesmo em dias e horários de mais movimento. O Dnit solicita que todos os condutores respeitem a sinalização e as orientações dos operadores de tráfego posicionados no local, de modo a garantir maior fluidez e segurança viária”, divulga o órgão federal.

Por meio de seus canais oficiais, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) reforça que o pare e siga funciona 24h por dia e em todos os dias da semana e dá orientações aos motoristas que precisem passar pelo trecho em obras.

“Motorista, mantenha uma distância segura em relação ao veículo que está na sua frente, reduza a velocidade e fique atento às filas que se formam repentinamente na rodovia. Assim, você garante que um acidente como colisão traseira não aconteça, e que você dirija com mais segurança”, orienta um agente da PRF em vídeo publicado no Instagram da PRF (veja abaixo).

O Dnit acrescenta que o trabalho realizado vai garantir o reforço da ponte, dando mais segurança aos usuários e durabilidade à estrutura. E informa que a intervenção deverá estar concluída até o fim de dezembro, de forma a não prejudicar o período das festas de fim de ano e do verão.

Apesar do transtorno, quem representa o setor turístico da Região das Montanhas diz entender que as obras são benéficas para a segurança viária e pede paciência aos condutores que trafegarem pela BR 262.

“Esse é um trabalho necessário. No começo, estava mais complicado, mas lideranças conversaram com a Polícia Rodoviária Federal e com o Dnit para alguns ajustes em horários de fluxo maior. Não tem outro meio além do pare e siga, e essa é uma obra que precisa ser feita mesmo”, defende Valdeir Nunes, presidente do Conselho Estadual de Turismo (Contures).

