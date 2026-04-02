Obra é iniciada para atenuar alagamentos na Avenida Mestre Álvaro na Serra

Os alagamentos na região de Colina de Laranjeiras são constantes no antigo trecho da BR 101 Crédito: Ricardo Medeiros

Após a municipalização da Avenida Mestre Álvaro (antiga BR 101) , na Serra, foi iniciada uma obra milionária, estimada em R$ 2.050.747,64, que deve reduzir os alagamentos na Rua Barão do Rio Branco, em Colina de Laranjeiras. A intervenção também pode minimizar os bolsões no trecho da avenida. O local é conhecido por acumular bastante água em dias de fortes chuvas.

Conforme a Secretaria de Obras do município, o objetivo é que aumente significativamente a capacidade de escoamento das águas pluviais no bairro e na Avenida Mestre Álvaro, reduzindo os pontos de acúmulo de água, melhorando as condições hidráulicas no local, que sofre com problemas históricos relacionados à drenagem urbana.

A baixa vazão da rede é um dos fatores que contribuem para a formação dos bolsões d'água em dias chuvosos Crédito: Ricardo Medeiros

Ainda segundo a pasta, a obra de macrodrenagem no local — iniciada em março — contempla a ampliação do sistema já existente, com a implantação de tubulações maiores.

Estão sendo instalados no local:

Tubulações com diâmetro de 1000 mm;



Tubulações com diâmetro de 800 mm;

Total de 300 m de rede de drenagem.

Não é promessa, mas pode diminuir alagamentos

A pasta municipal deixou claro que as novas tubulações poderão ou não fazer com que os alagamentos diminuam na Avenida Mestre Álvaro, devendo ser observado somente após a finalização da obra, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2026.

"Trata-se de uma solução técnica essencial para garantir maior eficiência do sistema de drenagem e melhor qualidade de vida à população local, minimizando os alagamentos na Avenida Mestre Álvaro", finalizou a secretaria.

Novo retorno na avenida

Com a municipalização da Avenida Mestre Álvaro, a Prefeitura da Serra iniciou uma série de mudanças, como a inserção de novos retornos em alguns pontos. Um desses locais está justamente na rua em que a obra de macrodrenagem está sendo feita: a Barão de Rio Branco.

A opção irá facilitar a vida de quem sai de Serra Sede e segue em direção a Colina de Laranjeiras. Para acessá-la, os condutores vão precisar seguir pela pista marginal, onde vão encontrar duas novas faixas. (Veja abaixo)

Motoristas que vem de Serra Sede terão um novo retorno para entrar no bairro Colina de Laranjeiras na altura do supermercado Atacadão Crédito: Arte | AG | Camilly Napoleão

O aumento da capacidade operacional com alargamento da pista está sendo possível com a retirada de canteiros centrais, ação que já está em andamento. A intenção é diluir o tráfego pesado de veículos no retorno próximo à entrada de José de Anchieta.

Além disso, o retorno localizado em frente ao Posto Arara Azul, próximo ao bairro Planalto de Carapina e José de Anchieta, vai contar com uma faixa extra. A intenção é dar mais fluidez, oferecendo duas faixas exclusivas para quem vai voltar para Serra Sede ou entrar na Eldes Scherer. A inclusão de mais um pavimento também vai oferecer, segundo a prefeitura, mais facilidade para quem segue para Vitória.

As obras fazem parte de um investimento de quase R$ 3 milhões da Secretaria de Obras (Seob).