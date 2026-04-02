Obra é iniciada para atenuar alagamentos na Avenida Mestre Álvaro na Serra

Após a municipalização da Avenida Mestre Álvaro (antiga BR 101), na Serra, foi iniciada uma obra milionária, estimada em R$ 2.050.747,64, que deve reduzir os alagamentos na Rua Barão do Rio Branco, em Colina de Laranjeiras. A intervenção também pode minimizar os bolsões no trecho da avenida. O local é conhecido por acumular bastante água em dias de fortes chuvas.
Conforme a Secretaria de Obras do município, o objetivo é que aumente significativamente a capacidade de escoamento das águas pluviais no bairro e na Avenida Mestre Álvaro, reduzindo os pontos de acúmulo de água, melhorando as condições hidráulicas no local, que sofre com problemas históricos relacionados à drenagem urbana.
Ainda segundo a pasta, a obra de macrodrenagem no local — iniciada em março — contempla a ampliação do sistema já existente, com a implantação de tubulações maiores.
Estão sendo instalados no local:
- Tubulações com diâmetro de 1000 mm;
- Tubulações com diâmetro de 800 mm;
- Total de 300 m de rede de drenagem.
Não é promessa, mas pode diminuir alagamentos
A pasta municipal deixou claro que as novas tubulações poderão ou não fazer com que os alagamentos diminuam na Avenida Mestre Álvaro, devendo ser observado somente após a finalização da obra, que deve ocorrer ainda no primeiro semestre de 2026.
"Trata-se de uma solução técnica essencial para garantir maior eficiência do sistema de drenagem e melhor qualidade de vida à população local, minimizando os alagamentos na Avenida Mestre Álvaro", finalizou a secretaria.
Novo retorno na avenida
Com a municipalização da Avenida Mestre Álvaro, a Prefeitura da Serra iniciou uma série de mudanças, como a inserção de novos retornos em alguns pontos. Um desses locais está justamente na rua em que a obra de macrodrenagem está sendo feita: a Barão de Rio Branco.
A opção irá facilitar a vida de quem sai de Serra Sede e segue em direção a Colina de Laranjeiras. Para acessá-la, os condutores vão precisar seguir pela pista marginal, onde vão encontrar duas novas faixas. (Veja abaixo)
O aumento da capacidade operacional com alargamento da pista está sendo possível com a retirada de canteiros centrais, ação que já está em andamento. A intenção é diluir o tráfego pesado de veículos no retorno próximo à entrada de José de Anchieta.
Além disso, o retorno localizado em frente ao Posto Arara Azul, próximo ao bairro Planalto de Carapina e José de Anchieta, vai contar com uma faixa extra. A intenção é dar mais fluidez, oferecendo duas faixas exclusivas para quem vai voltar para Serra Sede ou entrar na Eldes Scherer. A inclusão de mais um pavimento também vai oferecer, segundo a prefeitura, mais facilidade para quem segue para Vitória.
As obras fazem parte de um investimento de quase R$ 3 milhões da Secretaria de Obras (Seob).