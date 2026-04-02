Via Sacra de Santa Teresa ganha 14 esculturas em mosaico de uma tonelada

Os fiéis que percorrerem o trajeto da Via Sacra em Alto Santo Antônio, em Santa Teresa, na Região Serrana do Espírito Santo, agora têm um novo elemento de contemplação. O caminho, que refaz os passos de Jesus até o Monte Calvário, ganhou 14 esculturas de cerca de uma tonelada cada, em uma releitura contemporânea e colorida.
As obras representam as 14 estações da Via Sacra e estão distribuídas ao longo de um percurso de aproximadamente 2 quilômetros, que começa na Igreja Matriz, no Centro, e segue até a subida para o oratório do Capitel de Santo Antônio.
Com cerca de 2,5 metros de altura, as estruturas chamam a atenção pelo trabalho detalhado em mosaico. As peças são assinadas pela artista plástica capixaba Vania Cáus, que se inspirou nas formas orgânicas do arquiteto espanhol Antoni Gaudí.
Segundo a artista, as esculturas são feitas de concreto e revestidas com materiais diversos, como porcelana, vidro, cristais, murano e metais. Cada peça também conta com uma cruz de madeira rica em detalhes. De acordo com Vania, o projeto foi idealizado para o trajeto percorrido pelos fiéis durante a Sexta-feira Santa, com o objetivo de criar um ambiente de acolhimento ao longo da caminhada de oração.
O conjunto, batizado de “Grupo Escultórico Via Sacra”, levou cerca de 80 dias para ser concluído. A inauguração oficial, realizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ocorreu na primeira quarta-feira de abril.
As imagens do percurso podem ser conferidas a seguir.