Via Sacra de Santa Teresa ganha 14 esculturas em mosaico de uma tonelada

Os fiéis que percorrerem o trajeto da Via Sacra em Alto Santo Antônio, em Santa Teresa , na Região Serrana do Espírito Santo, agora têm um novo elemento de contemplação. O caminho, que refaz os passos de Jesus até o Monte Calvário, ganhou 14 esculturas de cerca de uma tonelada cada, em uma releitura contemporânea e colorida.

As obras representam as 14 estações da Via Sacra e estão distribuídas ao longo de um percurso de aproximadamente 2 quilômetros, que começa na Igreja Matriz, no Centro, e segue até a subida para o oratório do Capitel de Santo Antônio.

Com cerca de 2,5 metros de altura, as estruturas chamam a atenção pelo trabalho detalhado em mosaico. As peças são assinadas pela artista plástica capixaba Vania Cáus, que se inspirou nas formas orgânicas do arquiteto espanhol Antoni Gaudí.

Processo criativo das esculturas da Via-Sacra em Santa Teresa Crédito: Vania Cáus

Segundo a artista, as esculturas são feitas de concreto e revestidas com materiais diversos, como porcelana, vidro, cristais, murano e metais. Cada peça também conta com uma cruz de madeira rica em detalhes. De acordo com Vania, o projeto foi idealizado para o trajeto percorrido pelos fiéis durante a Sexta-feira Santa, com o objetivo de criar um ambiente de acolhimento ao longo da caminhada de oração.

O conjunto, batizado de “Grupo Escultórico Via Sacra”, levou cerca de 80 dias para ser concluído. A inauguração oficial, realizada pela Secretaria Municipal de Turismo e Cultura, ocorreu na primeira quarta-feira de abril.

As imagens do percurso podem ser conferidas a seguir.