Obra de Rodoviária Linhares começa e deve ficar pronta até março de 2027

Ordem de serviço para a construção foi assinada nesta sexta-feira (22) e, segundo o prefeito Lucas Scaramussa, terminal estará funcionando daqui a um ano e meio

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 13:31

Projeções mostram como deve ficar a Rodoviária de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

O projeto para a construção da Rodoviária de Linhares, anunciado em junho de 2024, começou a sair do papel. Nesta sexta-feira (22), data que marca o aniversário de 225 anos do município da Região Norte do Espírito Santo, o prefeito Lucas Scaramussa (Podemos) confirmou que as obras começaram e que o terminal deve ser entregue à população no primeiro trimestre de 2027.

A rodoviária vai funcionar atrás da Loja Havan, nas proximidades do Aeroporto de Linhares. Segundo o projeto, em uma área de mais de 13 mil metros quadrados (m²), serão instaladas 11 plataformas para embarque e desembarque de ônibus; sete bilheterias para venda de passagens; vagas para carros (incluindo vagas para PCDs e idosos); estacionamento para motos; áreas para táxis e carros de aplicativo; praça de alimentação; sanitários e áreas para comércio e serviços.

Segundo o prefeito Lucas Scaramussa, o investimento é superior a R$ 14 milhões e, desse valor, 50% serão dos cofres do governo do Estado e 50% de fundos municipais. Ainda segundo o chefe do Executivo, o projeto, anunciado pela gestão do ex-prefeito Bruno Marianelli, passou por alterações para atender às demandas de mobilidade do município, o maior do Norte capixaba.

“As máquinas e os trabalhadores já estão no local para preparo do pátio de obra e para nivelamento do solo. A ordem de serviço foi assinada e, na segunda-feira (25), o terreno vai estar cercado com os tapumes. A obra tem um prazo de dois anos, mas a nossa expectativa é terminar em um ano e meio”, detalha Scaramussa, que destaca que o espaço deve estar em funcionamento nos primeiros meses de 2027.

Ainda segundo o prefeito, uma série de anúncios para a construção da rodoviária foi feita por gestões anteriores, mas o projeto atual só saiu do papel após uma parceria firmada com o governo do Estado.

“Antes não tinha nem recurso [financeiro] destinado para a obra. Agora, o município entra com R$ 7 milhões e o Estado com mais R$ 7 milhões”, aponta Lucas.

Linhas regionais e interestaduais

Quando estiver em funcionamento, a Rodoviária de Linhares deve receber ônibus para viagens dentro do Estado e também para outras localidades do país, como projeta o vice-governador Ricardo Ferraço (MDB).

“Vamos conectar [a rodoviária] com todas as regiões, para onde tiver linha. A rodoviária vai organizar a demanda de mobilidade em Linhares, que tem estruturas que não são compatíveis com aquilo que a população precisa”, diz Ferraço.

Projeções mostram como deve ficar a Rodoviária de Linhares Crédito: Divulgação/Prefeitura de Linhares

Promessas antigas

A falta de um terminal rodoviário é um problema antigo de Linhares. Em 2015, chegou a ser anunciado um projeto em um terreno às margens da BR 101. No entanto, ele foi arquivado, porque o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entendeu que havia irregularidade na permuta de aquisição da área. Desde então não havia uma previsão de quando a construção poderia ser iniciada.

Restava — e ainda resta — a quem precisa embarcar ou desembarcar em Linhares ir até um ponto de parada das empresas que realizam o serviço de transporte. Em abril de 2022, a reportagem da TV Gazeta Norte exibiu as dificuldades e as queixas dos passageiros, que aguardavam os ônibus até mesmo na calçada, com malas e bolsas.

Um estudo do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), datado de outubro 1980 — há 45 anos —, já mostrava a necessidade de um terminal no município. Naquela época, o material destacava que, sem uma rodoviária, os passageiros “embarcam e desembarcam na rua, ao relento”.

