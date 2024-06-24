Sonho antigo dos moradores, Linhares, enfim, terá uma rodoviária

O município de Linhares , no Norte do Espírito Santo , enfim terá uma rodoviária para chamar de "sua". O anúncio da obra tão aguardada pelos linharenses foi feito pelo prefeito da cidade, Bruno Marianelli, em uma rede social, nesta segunda-feira (24). O local do tão aguardado espaço para os passageiros, entretanto, não foi informado na postagem.

O anúncio da construção da rodoviária de Linhares será feito na próxima quinta-feira (27), no estacionamento do Aeroporto Regional do município, às 18h30.

A falta de um terminal rodoviário é um problema antigo do maior município da região capixaba. Em 2015, chegou a ser anunciado um projeto em um terreno às margens da BR 101. No entanto, ele foi arquivado, porque o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) entendeu que havia irregularidade na permuta de aquisição da área. Desde então não havia uma previsão de quando a construção poderia ser iniciada

Tem aeroporto, mas não tem rodoviária

Município de maior população da região Norte do Espírito Santo, com mais de 170 mil habitantes, Linhares não tem uma rodoviária para o embarque e desembarque de passageiros. O que deixa tudo mais curioso é que a cidade conta com algo que muitos municípios não têm: um aeroporto para receber aviões de grandes cias aéreas nacionais.

Restava (e ainda resta) a quem precisa "pegar um busão" ir até um ponto de parada das empresas que realizam o serviço de transporte. Em abril de 2022, a reportagem da TV Gazeta Norte exibiu as dificuldades e as queixas dos passageiros, que aguardavam os ônibus até mesmo na calçada, com malas e bolsas.

O ponto de ônibus particular de uma empresa efunciona como rodoviária improvisada em Linhares Crédito: Juliano Gomes