Objetos desaparecem e abertura da "cápsula do tempo" de Linhares é adiada

Diversos pertences foram guardados ainda no ano de 2005 e seriam revelados na última sexta-feira (22); itens, entretanto, estão desaparecidos e a prefeitura busca entender o que houve

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:49

“Cápsula do Tempo”, na Linha Verde, foi lacrada no ano de 2005 e seria aberta duas décadas depois Crédito: Divulgação | Prefeitura de Linhares

Um momento aguardado há 20 anos pelos linharenses precisou ser adiado. A Prefeitura de Linhares informou que os objetos da "cápsula do tempo", instalada em 2005 como parte do Plano Estratégico do município para o período de 2005-2025, também conhecido como Agenda 21 de Linhares, não foram encontrados. O momento aconteceria durante a cerimônia de abertura, realizada na última sexta-feira (22), na Linha Verde.

Segundo a prefeitura de Linhares, a "cápsula do Tempo" é um recipiente de plástico. O objeto foi utilizado para impedir que cartas, jornais da época e outros itens que registrariam a história e as expectativas do município para as duas décadas seguintes, não tivessem contato direto com terra, água ou sofresse com a ação do tempo.

O monumento em alusão à “Cidade das Águas”, onde a cápsula foi depositada, chegou a ser removido do local original durante a construção de uma praça de skate, em gestões anteriores, segundo a Prefeitura de Linhares, e posteriormente reinstalado na Linha Verde. Essa alteração, segundo o município, pode ter contribuído para a dificuldade em encontrar os materiais.

De acordo com a administração, empresas que participaram das obras à época serão contatadas para auxiliar nas buscas. Além disso, uma força-tarefa envolvendo as secretarias de Obras e Meio Ambiente será formada para realizar o rastreamento da área e da estrutura. Uma nova data será marcada para que a comunidade acompanhe o trabalho das equipes.

A cerimônia contou com a presença do prefeito Lucas Scaramussa, do vice-prefeito Franco Fiorot, além de lideranças comunitárias, estudantes que participaram do projeto em 2005 e figuras ligadas à iniciativa, como o ex-vereador José Roberto Guasti, o ativista ambiental Antônio Ruy Júnior, conhecido como Prefeitinho, Reuber Nascimento, presidente da Serlihges, Edval Sant’Anna, ex-secretário municipal, e Adilson Gonçalves, também envolvido no projeto original.

Todos permaneceram no local até por volta das 19 horas, em busca da cápsula. Em nota, a Prefeitura lamentou o ocorrido e reafirmou o compromisso de localizar os objetos. Confira a nota abaixo, na íntegra.

Plano Estratégico de Linhares 2005-2025

O Plano Estratégico de Linhares para o período de 2005-2025, também conhecido como Agenda 21 de Linhares, estabeleceu diretrizes para o desenvolvimento do município, com foco no turismo e na economia local, buscando aproveitar os potenciais e promovendo o crescimento sustentável.

Nota da Prefeitura de Linhares A Prefeitura de Linhares informa que um momento histórico tão importante para o Município precisou ser adiado porque os objetos depositados na Cápsula do Tempo não foram encontrados. Vale destacar que o monumento em alusão à Cidade das Águas, onde a Cápsula foi erguida e as cartas, jornais da época e outros objetos foram depositados, foi retirado de seu local original para a construção de uma Praça de Skate pela administração anterior e instalada num novo local, na Linha Verde. Essa mudança pode ter sido um dos motivos para o não encontro da mesma e por este motivo, a Prefeitura faz contato com as empresas responsáveis pelos projetos construídos no local, na época, para apurar mais informações. O Município está muito empenhado em encontrar os objetos e fará uma força-tarefa com as equipes das secretarias de Obras e de Meio Ambiente, para a localização dos mesmos. Uma nova data será marcada e divulgada para que a comunidade acompanhe a atuação das equipes da Prefeitura no rastreamento de toda a área e estrutura. Também estiveram presentes estudantes que participaram na época do projeto, além de lideranças comunitárias. Todos ficaram no local até por volta das 19 horas na tentativa de localizara Cápsula. A Prefeitura mais uma vez lamenta que um momento tão importante da sua história e do seu planejamento estratégico tenham sido adiados e reforça seu compromisso na localização da Cápsula.

