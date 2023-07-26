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O mistério da lâmpada em banheiro de escola na Serra

Quem apertava o interruptor não conseguia acender o dispositivo – que só era ligado após a ativação do chuveiro; segundo a prefeitura, reparo elétrico foi feito na última quinta-feira (27)

Publicado em 26 de Julho de 2023 às 18:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 jul 2023 às 18:42
Um mistério rondou o banheiro feminino do Centro Municipais de Educação Infantil (CMEI) Professora Sandra Maria, em Carapebus, na Serra: quem tentava apertar o interruptor, mesmo que insistentemente, não conseguia acender a lâmpada. No entanto, assim que se ligava o chuveiro... "habemus" claridade no cômodo, quase que num passe de mágica.
Funcionários gravaram a cena 'inusitada' no local e enviaram as imagens para o site A Gazeta. "Esse é o mistério do banheiro da [escola] Sandra", afirma uma mulher, que não será identificada (veja no vídeo acima).
Ao analisar as imagens a pedido da reportagem, o professor de Engenharia Elétrica do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Pablo Rodrigues Muniz, acredita que o problema tenha sido na instalação da ligação elétrica. Segundo ele, a maior probabilidade é que o chuveiro estivesse ligado com a lâmpada – e o correto seria, no caso, em palavras mais simples, ter a própria rede. 
"O chuveiro elétrico está provavelmente ligado em série com a lâmpada. Enquanto [o chuveiro] estiver desligado, nada que está em série com ele funciona, como a lâmpada. Quando a água passa pelo chuveiro, o que está em série funciona. Aqueles pisca-piscas de Natal são assim: se uma lâmpada parar de funcionar, nenhuma outra funciona", destacou.

Reparos na rede

Questionada por A Gazeta no dia da publicação deste texto, a Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Educação da Serra (Sedu), informou que iria enviar uma equipe de manutenção para reparo na rede elétrica do CMEI Profª Sandra Maria na quinta-feira (27).
Nesta sexta-feira (28), procurada mais uma vez, a administração municipal disse que o problema foi resolvido, conforme mostram os vídeos abaixo.
"Apesar de estarem em circuitos independentes, havia um dano no disjuntor do chuveiro elétrico que acabava interferindo no outro disjuntor, responsável pela iluminação do banheiro", disse, em nota.

Atualização

28/07/2023 - 5:22
Após a publicação desta reportagem, A Gazeta procurou, mais uma vez, a Prefeitura da Serra. Em nota enviada nesta sexta-feira (28), a administração municipal informou que o problema foi resolvido na quinta (27) e enviou vídeos da rede elétrica funcionando normalmente. O texto foi atualizado. 

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