O Dia Internacional da Mulher é feriado no ES? Saiba mais

O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira (8), simboliza a luta das mulheres ao longo das décadas por melhores condições de trabalho e de vida e foi oficializado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1975.
Mas, mesmo sendo um evento celebrado mundialmente, a data não é considerada um feriado nacional nem na maioria dos Estados brasileiros, incluindo o Espírito Santo. O Acre é o único que tem uma lei estadual (2.129/2009) que decreta o 8 de março feriado —, neste ano, a folga foi transferida para a próxima sexta-feira (10).
História
Uma série de acontecimentos históricos no século XX foi responsável pelo surgimento do Dia da Mulher. Entre manifestações, greves, protestos e tragédias, os eventos que sucederam a comemoração internacional no dia 8 de março se iniciaram no meio operário: em março de 1911, um incêndio na fábrica de oupas Triangle Shirtwaist, em Nova York, matou 125 mulheres e 21 homens .
Outro evento que tem relação com a escolha da data foi uma grande greve realizada por trabalhadoras russas em 1917, em meio à Revolução Russa, para cobrar a saída do país da Primeira Guerra Mundial e melhores condições de vida e alimentos, já que a população sofria com a fome e a pobreza.
Atualmente, a data é marcada por atos para reivindicar igualdade de gênero, relembrar mulheres vítimas da violência, além de debater assuntos como feminicídio, assédio sexual e diferenças salariais.