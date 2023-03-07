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Qualificar ES oferta 10 mil vagas em cursos on-line para mulheres

As inscrições devem ser realizadas até o próximo dia 20. Entre as oportunidade, há vagas para o curso de maquiagem, recepcionista e auxiliar administrativo.

Publicado em 07 de Março de 2023 às 09:52

Publicado em 

07 mar 2023 às 09:52
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES
Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação
Maquiagem, Auxiliar Administrativo, Bolos, Tecnologias Educacionais, entre outros. Estes são alguns dos cursos on-lines que serão oferecidos gratuitamente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ao todo, há 10 mil vagas.
As inscrições abrem nesta quarta-feira (8), quando a data é celebrada, e seguem até o dia 20 de março. A iniciativa é do Programa Qualificar, que é gerido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
De acordo com o edital, os requisitos para participar do processo seletivo são ter idade mínima de 16 anos; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e navegação na internet, e ser do gênero feminino.
As inscrições seguem até o dia 20 de março e cada candidata pode se inscrever em até dois cursos distintos.
A seleção será realizada pela ordem de inscrição no site e a relação das candidatas classificadas será divulgada no dia 24 de março.
Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As alunas aprovadas nos cursos recebem certificação.
O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou o papel do Programa Qualificar ES para o público feminino. “A educação é uma porta de acesso à igualdade, ao respeito, à valorização do trabalho e à esperança de um futuro melhor", disse. 
Confira os cursos ofertados:
  • Agente Epidemiológico
  • Auxiliar Administrativo
  • Auxiliar de Creche
  • Bolos e suas Variações
  • Educação Especial e Inclusiva
  • Maquiagem
  • Recepcionista
  • Secretaria Escolar
  • Tecnologias Educacionais
  • Word e Excel

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