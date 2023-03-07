Qualificar ES oferta 10 mil vagas em cursos on-line para mulheres

Curso de maquiagem oferecido pelo Qualificar ES Crédito: Secti/Divulgação

Maquiagem, Auxiliar Administrativo, Bolos, Tecnologias Educacionais, entre outros. Estes são alguns dos cursos on-lines que serão oferecidos gratuitamente em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Ao todo, há 10 mil vagas.

As inscrições abrem nesta quarta-feira (8), quando a data é celebrada, e seguem até o dia 20 de março. A iniciativa é do Programa Qualificar, que é gerido pela Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

De acordo com o edital, os requisitos para participar do processo seletivo são ter idade mínima de 16 anos; ter acesso à internet; ter noções básicas de informática e navegação na internet, e ser do gênero feminino.

As inscrições seguem até o dia 20 de março e cada candidata pode se inscrever em até dois cursos distintos.

A seleção será realizada pela ordem de inscrição no site e a relação das candidatas classificadas será divulgada no dia 24 de março.

Os cursos acontecem no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), no site do Programa, por meio de videoaulas, apostilas digitais e tarefas. As aulas podem ser feitas de qualquer lugar do Estado e em qualquer horário, por meio de smartphones, tablets e computadores. As alunas aprovadas nos cursos recebem certificação.

O secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional, Bruno Lamas, ressaltou o papel do Programa Qualificar ES para o público feminino. “A educação é uma porta de acesso à igualdade, ao respeito, à valorização do trabalho e à esperança de um futuro melhor", disse.

Confira os cursos ofertados: