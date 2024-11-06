Uma nova plataforma lançada pelo governo do Espírito Santo nesta quarta-feira (6) vai possibilitar a integração dos dados de saúde dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo. Os moradores atendidos no sistema estadual de saúde vão poder acompanhar consultas, exames, medicamentos, cirurgias, entre outros serviços pelo Integra Saúde Capixaba.
A plataforma é considerada pioneira de integração e qualificação de dados de saúde em nível estadual. Por meio dela, o cidadão poderá acompanhar e monitorar também o próprio histórico no Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto, que está na primeira fase de desenvolvimento, é voltado às iniciativas de saúde digital da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O portal está disponível no link: https://integra.saude.es.gov.br/
“Agora o cidadão passa a ter clareza no que acontece. Por meio da plataforma, ele vai poder acompanhar o serviço regulado pelo governo do Estado: consultas, exames, medicamentos, cirurgias eletivas e tudo aquilo que é solicitado na unidade de saúde ou pela regulação. Estamos usando a tecnologia a serviço do capixaba. Isso dá mais tranquilidade na hora da prestação do serviço e mais transparência”, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB).
Para acesso ao portal, o cidadão precisa ter o cadastro no “Acesso Cidadão”, do governo do Estado. Após cadastro, ou caso já o tenha, ao acessar o novo portal Integra Saúde Capixaba, o usuário encontrará informações sobre a “Linha da vida”, por meio de um histórico completo, em ordem cronológica, de atendimentos dentro do SUS.
Nova plataforma dá acesso a dados de saúde para pacientes do SUS no ES
No portal, o cidadão também tem acesso às informações referentes a consultas e exames especializados; exames laboratoriais GAL/LACEN; cirurgias; internações; medicamentos e fórmulas nutricionais, e vacinas.
“Com essa integração, a Sesa promove uma gestão centralizada e estratégica dos dados, assegurando que decisões sejam tomadas com base em informações atualizadas. Entre os benefícios principais aos cidadãos capixabas, estão a melhoria na continuidade do cuidado e a eficiência no atendimento”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.
Neste primeiro momento, as informações são referentes aos serviços estaduais e avançará para diferentes bases de dados da saúde capixaba. As informações são vinculadas diretamente aos dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
“Com base em padrões internacionais de interoperabilidade, o Integra Saúde Capixaba cria uma ponte entre diferentes sistemas de saúde, garantindo que as informações fluam com precisão, segurança e velocidade”, explica o gerente de Tecnologia da Informação da Sesa, Marcio Merçon de Vargas.
O que poderá ser consultado
O Integra Saúde Capixaba vai integrar e compartilhar dados de saúde em todo o território capixaba, conectando toda a rede do SUS. O paciente vai poder acompanhar os seguintes serviços:
- Linha da Vida: o cidadão pode acompanhar todas as informações de seu histórico de saúde em ordem cronológica, selecionando o período que deseja, desde o início de seu atendimento no SUS até o último realizado.
- Consultas e Exames Especializados: são apresentados os históricos de consultas e exames especializados já realizados, que estão na base para agendamento, com informações a respeito do tipo de consulta ou exame; a data de solicitação; o status do pedido; a data da marcação, em caso de já confirmada (o) e; o local.
- Exames GAL/LACEN: são disponibilizados os exames laboratoriais que foram realizados no Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen/ES) ou demais laboratórios que realizam análises de interesse a saúde pública que utilizam o sistema de Gerenciador de Ambiente Laboratorial (GAL). A princípio, serão disponibilizados os laudos referentes aos exames de biologia molecular e sorologias para dengue, chikungunya, zika, vírus respiratórios, Influenza e Covid-19.
- Cirurgia: o cidadão pode acompanhar, além do histórico de informações de cirurgias já realizadas, também aquelas em processo de agendamento, com informações, como especialidade, procedimento, data de solicitação, hospital, data da cirurgia e status.
- Internação: são disponibilizados todo o histórico do cidadão enquanto esteve internado em uma unidade SUS, como informações de especialidade do leito, hospital, data de internação, data de alta, dias internados e status.
- Medicamentos e Fórmulas Nutricionais: acesso às informações sobre solicitações de medicamentos prescritos e fórmulas nutricionais feitos nas unidades de Farmácia Cidadã Estadual, constando dados sobre código do procedimento; procedimento, CID, quantidade solicitada, quantidade autorizada, quantidade entregue, data de entrega e situação.
- Vacinas: é possível realizar o acompanhamento do histórico de vacinação, com informações, como nome da vacina, dose aplicada, data de aplicação e fabricante.