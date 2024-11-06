Secretário de Saúde, Miguel Duarte, apresenta plataforma Crédito: Sesa/Divulgação

A plataforma é considerada pioneira de integração e qualificação de dados de saúde em nível estadual. Por meio dela, o cidadão poderá acompanhar e monitorar também o próprio histórico no Sistema Único de Saúde (SUS). O projeto, que está na primeira fase de desenvolvimento, é voltado às iniciativas de saúde digital da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . O portal está disponível no link: https://integra.saude.es.gov.br/

“Agora o cidadão passa a ter clareza no que acontece. Por meio da plataforma, ele vai poder acompanhar o serviço regulado pelo governo do Estado: consultas, exames, medicamentos, cirurgias eletivas e tudo aquilo que é solicitado na unidade de saúde ou pela regulação. Estamos usando a tecnologia a serviço do capixaba. Isso dá mais tranquilidade na hora da prestação do serviço e mais transparência”, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB).

Para acesso ao portal, o cidadão precisa ter o cadastro no “Acesso Cidadão”, do governo do Estado. Após cadastro, ou caso já o tenha, ao acessar o novo portal Integra Saúde Capixaba, o usuário encontrará informações sobre a “Linha da vida”, por meio de um histórico completo, em ordem cronológica, de atendimentos dentro do SUS.

Your browser does not support the audio element. Nova plataforma dá acesso a dados de saúde para pacientes do SUS no ES

No portal, o cidadão também tem acesso às informações referentes a consultas e exames especializados; exames laboratoriais GAL/LACEN; cirurgias; internações; medicamentos e fórmulas nutricionais, e vacinas.

“Com essa integração, a Sesa promove uma gestão centralizada e estratégica dos dados, assegurando que decisões sejam tomadas com base em informações atualizadas. Entre os benefícios principais aos cidadãos capixabas, estão a melhoria na continuidade do cuidado e a eficiência no atendimento”, reforçou o secretário de Estado da Saúde, Miguel Duarte.

Neste primeiro momento, as informações são referentes aos serviços estaduais e avançará para diferentes bases de dados da saúde capixaba. As informações são vinculadas diretamente aos dados do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

“Com base em padrões internacionais de interoperabilidade, o Integra Saúde Capixaba cria uma ponte entre diferentes sistemas de saúde, garantindo que as informações fluam com precisão, segurança e velocidade”, explica o gerente de Tecnologia da Informação da Sesa, Marcio Merçon de Vargas.

O que poderá ser consultado

O Integra Saúde Capixaba vai integrar e compartilhar dados de saúde em todo o território capixaba, conectando toda a rede do SUS. O paciente vai poder acompanhar os seguintes serviços: