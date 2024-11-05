O local atingido pelo resíduo fica no encontro do mar com o Rio Mariricu, perto de uma região de mangue. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus, a área da praia atingida pelo material foi de aproximadamente mil metros. O resíduo foi totalmente retirado e não voltou a aparecer no local, segundo o órgão.

À época, havia a preocupação com os impactos que o material misterioso poderia trazer ao meio ambiente e às atividades econômicas. “Nos preocupamos com a perda de habitat natural, a perda de peixes e caranguejos e a perda de balneabilidade, pois afetaria diretamente o turismo”, afirmou o secretário de Meio Ambiente de São Mateus, Ricardo Louzada, em conversa com a reportagem de A Gazeta no dia 24 de outubro.

Prefeitura de São Mateus foi acionada para verificar material que apareceu na praia de Barra Nova Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Avaliações preliminares do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) indicaram que o material encontrado na praia de Barra Nova tenha chegado pelo mar, "embora a causa e o material ainda não tenham sido identificados", acrescentou.

Your browser does not support the audio element. Órgãos e prefeitura aguardam por análise de material misterioso que apareceu em São Mateus

Ainda segundo o Iema, o material desconhecido que apareceu na areia da praia não tem relação com a emulsão de óleo que vazou de um poço no Campo Inhambu , na comunidade de Palmitinho, no mesmo município, no dia 16 de outubro.