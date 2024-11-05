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Em praia do litoral

Órgãos e prefeitura aguardam por análise de material misterioso que apareceu em São Mateus

Prefeitura do município foi acionada no dia 23 de outubro para verificar o caso; resíduo foi encaminhado para investigação em um laboratório e o resultado pode sair na próxima semana

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 17:09

Mariana Lopes

Mariana Lopes

Publicado em 

05 nov 2024 às 17:09
Já se passaram quase duas semanas desde que um material desconhecido apareceu na areia da praia de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. Desde então, ainda não se sabe do que se trata o resíduo misterioso, visto pela primeira vez na praia em meados de outubro por pescadores. A prefeitura foi acionada no dia 23 do mesmo mês para verificar o caso e o material foi encaminhado para investigação em um laboratório, na Serra. 
O local atingido pelo resíduo fica no encontro do mar com o Rio Mariricu, perto de uma região de mangue. De acordo com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus, a área da praia atingida pelo material foi de aproximadamente mil metros. O resíduo foi totalmente retirado e não voltou a aparecer no local, segundo o órgão. 
À época, havia a preocupação com os impactos que o material misterioso poderia trazer ao meio ambiente e às atividades econômicas. “Nos preocupamos com a perda de habitat natural, a perda de peixes e caranguejos e a perda de balneabilidade, pois afetaria diretamente o turismo”, afirmou o secretário de Meio Ambiente de São Mateus, Ricardo Louzada, em conversa com a reportagem de A Gazeta no dia 24 de outubro. 
Prefeitura de São Mateus foi acionada para verificar material nesta quarta (23)
Prefeitura de São Mateus foi acionada para verificar material que apareceu na praia de Barra Nova Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Avaliações preliminares do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) indicaram que o material encontrado na praia de Barra Nova tenha chegado pelo mar, "embora a causa e o material ainda não tenham sido identificados", acrescentou.
Órgãos e prefeitura aguardam por análise de material misterioso que apareceu em São Mateus
Ainda segundo o Iema, o material desconhecido que apareceu na areia da praia não tem relação com a emulsão de óleo que vazou de um poço no Campo Inhambu, na comunidade de Palmitinho, no mesmo município, no dia 16 de outubro. 
Nesta terça-feira (5), a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Mateus informou que o resultado do laboratório ainda não foi divulgado, mas deve sair até a próxima semana. 

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