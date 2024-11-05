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Médico de Alegre homenageia cidade capixaba com placa na Antártica

Caio Cesar Leite Barros, 41 anos, colocou nome de sua cidade natal que fica no Sul do Espírito Santo na Antártica, onde ele atua em estação da Marinha do Brasil

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 12:11

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

05 nov 2024 às 12:11
O médico e capitão de corveta da Marinha do Brasil Caio Cesar Leite Barros, 41 anos, levou longe o nome de sua cidade natal. O capixaba, que é de Alegre, colocou uma placa com bandeiras do município e do Espírito Santo na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), na Antártica. Ele atua há um ano na região polar.
O vídeo foi divulgado pela Prefeitura de Alegre, e, nas imagens, o médico explica que o ato é uma tradição local da estação. O município parabenizou a homenagem do alegrense. “Dr. Caio, que atua como médico em expedições na Antártica há um ano, deixou o nome de nossa amada cidade de Alegre gravado em um totem naquele continente gelado. Essa demonstração de amor e respeito pela sua cidade natal merece reconhecimento e aplausos”, publicou a administração municipal.
Segundo a Marinha do Brasil, Caio Cesar Leite Barros ingressou nas forças armadas em 2011, concluindo o Curso de Formação de Oficiais no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Ele atua na função de médico do Grupo-Base Austral (2023-2024) e é o responsável pela prática da medicina, promoção e prevenção da saúde dos habitantes da Estação e exerce, adicionalmente, a função de relações-públicas e agente dos correios da EACF.
A estação é uma base antártica pertencente ao Brasil localizada na ilha do Rei George, a 130 quilômetros da Península Antártica. A reportagem tenta contato com o médico para saber mais detalhes sobre a experiência na região.

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