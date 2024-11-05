Médico de Alegre homenageia cidade capixaba com placa na Antártica

O médico e capitão de corveta da Marinha do Brasil Caio Cesar Leite Barros, 41 anos, levou longe o nome de sua cidade natal. O capixaba, que é de Alegre , colocou uma placa com bandeiras do município e do Espírito Santo na Estação Antártica Comandante Ferraz (EACF), na Antártica. Ele atua há um ano na região polar.

O vídeo foi divulgado pela Prefeitura de Alegre, e, nas imagens, o médico explica que o ato é uma tradição local da estação. O município parabenizou a homenagem do alegrense. “Dr. Caio, que atua como médico em expedições na Antártica há um ano, deixou o nome de nossa amada cidade de Alegre gravado em um totem naquele continente gelado. Essa demonstração de amor e respeito pela sua cidade natal merece reconhecimento e aplausos”, publicou a administração municipal.

Segundo a Marinha do Brasil, Caio Cesar Leite Barros ingressou nas forças armadas em 2011, concluindo o Curso de Formação de Oficiais no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk. Ele atua na função de médico do Grupo-Base Austral (2023-2024) e é o responsável pela prática da medicina, promoção e prevenção da saúde dos habitantes da Estação e exerce, adicionalmente, a função de relações-públicas e agente dos correios da EACF.