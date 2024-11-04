Correios e Serasa fazem ação para negociação de dívidas no ES

A negociação de dívidas começa nesta segunda-feira (4) e vai até o dia 29 deste mês.

A ação conta com ofertas de mais de 1000 empresas de diferentes segmentos como bancos, telecomunicações, energia e água. Além disso, os consumidores que optarem pelo atendimento presencial, poderão fazer o acordo de várias dívidas de uma só vez. Para esta modalidade, é preciso procurar qualquer unidade das agências dos Correios para dar início aos acordos para se livrar de vez da inadimplência.