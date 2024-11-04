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Correios e Serasa fazem ação para negociação de dívidas no ES

Os endividados poderão negociar dívidas com mais de 1000 empresas diferentes de modo presencial ou online; saiba mais

Publicado em 04 de Novembro de 2024 às 17:35

Gabriela Maia

Gabriela Maia

Publicado em 

04 nov 2024 às 17:35
A negociação de dívidas começa nesta segunda-feira (4) e vai até o dia 29 deste mês. Crédito: Reprodução
A partir desta segunda-feira (4) os capixabas que estão endividados terão a oportunidade de renegociar suas dívidas com o Feirão Limpa Nome do Serasa, que este mês acontece em parceria com os Correios e vai oferecer descontos de até 99% para os inadimplentes. Os interessados em tirar o nome do vermelho, podem fazer os acordos de forma presencial ou online até o dia 29 deste mês. 
A ação conta com ofertas de mais de 1000 empresas de diferentes segmentos como bancos, telecomunicações, energia e água. Além disso, os consumidores que optarem pelo atendimento presencial, poderão fazer o acordo de várias dívidas de uma só vez. Para esta modalidade, é preciso procurar qualquer unidade das agências dos Correios para dar início aos acordos para se livrar de vez da inadimplência. 
Os devedores que preferirem participar do Feirão de forma online, devem acessar o site ou baixar o aplicativo do Serasa, realizar um rápido cadastro, e selecionar a opção "Ver detalhes" que aparecerá na tela inicial. Em seguida, serão apresentadas as ofertas disponíveis para sua dívida, e para escolher um dos acordos, clique em "Negociar". Para finalizar, basta selecionar a forma de pagamento desejada, confirmar as informações, apertar em "Fechar acordo" e concluir a operação na instituição bancária de sua preferência. 

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