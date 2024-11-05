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Espaço revitalizado

Nova Orla de Jacaraípe já tem data para entrega; veja detalhes

Espaço na Serra passa por quatro bairros e vai contar com novo piso, academias populares, bicicletário, ciclovia, parquinhos e até mirante

Publicado em 05 de Novembro de 2024 às 14:57

João Barbosa

João Barbosa

Publicado em 

05 nov 2024 às 14:57
Revitalização da Orla de Jacaraípe, na Serra
Revitalização da Orla de Jacaraípe, na Serra: espaço ganhou novo piso e ciclovia Crédito: Dayana Souza
Quem passa pela Orla de Jacaraípe, na Serra, consegue ver que o local está sendo completamente revitalizado. Com novo piso, ciclovia e a instalação de academias populares, bicicletário, parquinhos e um mirante, a previsão é que a obra seja entregue em dezembro.
O espaço, que teve seu processo de revitalização iniciado no primeiro semestre de 2024, conta com cerca de três quilômetros ao longo da orla e uma área de 20 mil metros quadrados passando pelos bairros de Parque Jacaraípe, Estância Monazítica, Jardim Atlântico e Laranjeiras.
Para as obras, a Serra desembolsou R$ 19,1 milhões com o objetivo de incluir o espaço em um “conjunto de ações feitas para trazer mais modernidade para os moradores”.
Revitalização da Orla de Jacaraípe, na Serra
Parquinhos, academias populares e um mirante estão incluídos nas obras de revitalização da Orla de Jacaraípe, na Serra Crédito: Dayana Souza
Segundo a Secretaria de Obras da Serra (Seob), o primeiro trecho da obra, que vai da Praça Encontro das Águas, em Parque Jacaraípe, até a Avenida Minas Gerais, no bairro das Laranjeiras, passa pelos últimos ajustes e está próximo da finalização.
De acordo com a pasta, até o final de 2024 deve ser entregue a segunda e última parte da revitalização. Entretanto, o prazo pode “sofrer interferência devido às condições climáticas, tendo em vista que o solo precisa estar seco para que ocorra avanço da obra”, pontua a secretaria.
Nova Orla de Jacaraípe já tem data para entrega

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