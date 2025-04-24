Mulher fica com o cabelo agarrado em motor de portão de casa em Vila Velha

Imagine você se abaixar para “guiar” a entrada de um carro em uma garagem apertada, conferindo se está tudo certo para o veículo não bater em nada e acabar com o cabelo preso no motor do portão eletrônico de casa? Foi exatamente isso que aconteceu com a servidora pública Ariane Nicoli, de 32 anos, no último dia 12 de abril, no bairro Jardim Asteca, em Vila Velha , no Espírito Santo.

assista acima]. A cena, um tanto quanto impressionante, foi registrada pela prima Naçana Nicoli, de 29 anos, que mora em Colatina e estava na casa de Ariane no dia do ocorrido. O vídeo foi publicado nas redes sociais e viralizou [].

"O que aconteceu foi o seguinte: a garagem estava com dois carros, o da minha prima e o nosso, que é bem grande, e por isso fica bem apertado no espaço. Então meu noivo pediu que olhasse se dava para fechar o portão, e como estava muito próximo, pedi a ele para fechar que eu ficaria olhando se iria bater no carro. Então inclinei a cabeça para ver entre o carro e o portão, e o motor puxou meu cabelo" detalhou Ariane.

"Eu gritei para parar o portão e nós tentamos soltar, mas estava preso. Ainda tentamos voltar o portão para ver se ele soltava, mas só piorou. Por fim, meu noivo e o esposo da minha prima desmontaram o motor para soltar. A tesoura estava a postos, caso fosse necessário cortar a mecha. Tive que lavar com umas duas demãos de detergente e umas três de xampu, quebrou muito cabelo, mas depois de lavado, como disse, não ficou visível", contou a vítima do portão.

A reportagem também conversou com a autora do vídeo, responsável por publicá-lo nas redes sociais. Naçana Nicoli, de 29 anos, conta que, apesar de morar em Colatina, estava na casa da prima, na Grande Vitória, e que o fato inusitado fez com que ela registrasse a cena.

"Esse vídeo foi muito além do que eu imaginava. Foi há duas semanas, a gente estava na casa dela. Ela só foi olhar se o portão ia pegar no carro, se abaixou um pouco para olhar, nisso as pontas do cabelo dela se prenderam no motor", disse. Ela contou que o portão é do formato "basculante", e não aquele que abre arrastando, o que impediu que ela fosse arrastada", contou. Com os gritos, o noivo de Nicoli parou o portão e foi socorrê-la.

Segundo ela, levou um bom tempo para retirar o cabelo da prima do motor. "A gente não quis cortar o cabelo dela, estávamos com a tesoura nas mãos, precisou desmontar o motor completamente para poder soltar, mas aquela mecha de cabelo presa acabou quebrando toda."