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Leonel Ximenes

Tradição e tecnologia vão se encontrar em igreja histórica no ES

Fachada da Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, receberá uma projeção mapeada com registros da Festa da Penha

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 14:09

Públicado em 

24 abr 2025 às 14:09
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Obra da artista Amanda Lobos na projeção mapeada na igreja do Rosário
Obra da artista Amanda Lobos na projeção mapeada na igreja do Rosário Crédito: Divulgação
A Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha, em Vila Velha, vai ganhar novas cores, de sábado (26) a segunda-feira (28). A fachada do templo histórico receberá uma projeção mapeada com registros da Festa da Penha, elementos da cultura local e ilustração da artista capixaba Amanda Lobos.
A obra da artista Amanda Lobos, criada especialmente para o evento, será animada e projetada na igreja, a terceira mais antiga do Brasil ainda em atividade litúrgica. O patrocínio é da Vale e do Instituto Cultural Vale.
A imagem também estará presente em diversas peças, como lenços, outdoors e um painel instagramável instalado na Praça da Prainha. As projeções começam às 18h30 vão até por volta das 22h, mas no dia da Romaria dos Homens, no sábado (26), ficarão disponíveis um pouco mais
Obra da artista Amanda Lobos, criada especialmente para a Festa da Penha
Obra da artista Amanda Lobos, criada especialmente para a Festa da Penha Crédito: Divulgação
Este é o segundo ano que a mineradora faz uma projeção especial na igreja especialmente para a festa. “A Festa da Penha é parte da riqueza cultural capixaba, por isso é muito significativo para a Vale e o Instituto Cultural Vale serem parceiros dessa festa, uma das mais antigas do país”, destaca Luciana Gondim, diretora do Instituto Cultural Vale.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Cultura Festa da Penha Tecnologia Vale SA Sítio Histórico da Prainha Igreja de Nossa Senhora do Rosário (prainha)
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