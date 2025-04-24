Tradição e tecnologia vão se encontrar em igreja histórica no ES

A Igreja Nossa Senhora do Rosário, na Prainha
, em Vila Velha, vai ganhar novas cores, de sábado (26) a segunda-feira (28). A fachada do templo histórico receberá uma projeção mapeada com registros da Festa da Penha, elementos da cultura local e ilustração da artista capixaba Amanda Lobos.
A obra da artista Amanda Lobos, criada especialmente para o evento, será animada e projetada na igreja, a terceira mais antiga do Brasil ainda em atividade litúrgica. O patrocínio é da Vale e do Instituto Cultural Vale.
A imagem também estará presente em diversas peças, como lenços, outdoors e um painel instagramável instalado na Praça da Prainha. As projeções começam às 18h30 vão até por volta das 22h, mas no dia da Romaria dos Homens
, no sábado (26), ficarão disponíveis um pouco mais
Este é o segundo ano que a mineradora faz uma projeção especial na igreja especialmente para a festa. “A Festa da Penha é parte da riqueza cultural capixaba, por isso é muito significativo para a Vale e o Instituto Cultural Vale serem parceiros dessa festa, uma das mais antigas do país”, destaca Luciana Gondim, diretora do Instituto Cultural Vale.