Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja vídeo

Acidente com três veículos deixa duas pessoas feridas na Norte Sul em Vitória

Colisão ocorreu na tarde desta quarta-feira (23), no sentido Serra; uma mulher que estava na calçada quase foi atingida pelo Onix acertado por um SUV

Publicado em 24 de Abril de 2025 às 14:51

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

24 abr 2025 às 14:51
Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, em Vitória. A batida aconteceu na tarde de quarta-feira (23) quando um Chevrolet Tracker branco bateu em um Onix cinza, que estava parado. A situação prossegue quando o veículo atingido quase atropela uma mulher na calçada devido à força da batida. Na sequência, o SUV capota em direção à faixa da esquerda, onde trafegava um Citröen Aircross branco, que não consegue evitar a colisão. 
O personal trainer de 35 anos que conduzia o Tracker e a condutora do Onix precisaram de atendimento médico. Nenhuma das vítimas teve a identidade divulgada. A câmera de segurança de um prédio registrou o momento. Primeiro, o automóvel cinza para e uma mulher se aproxima para entregar uma mercadoria a quem está dentro do carro. 
No veículo estavam quatro capixabas da mesma família que moram em São Paulo e vieram ao Espírito Santo a trabalho. Em conversa com o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, os passageiros contaram que o carro era alugado.
Acidente envolvendo três carros na Avenida Norte-Sul deixa dois feridos.
Acidente envolvendo três carros na Avenida Norte-Sul deixa dois feridos. Crédito: Videomonitoramento
Sete minutos após pararem à direita, surge o Tracker batendo na traseira do automóvel. A cena fica mais impressionante, pois a colisão acontece muito próxima à mulher em conversa com os passageiros da Tracker. Ela fica paralisada e por pouco também não foi atingida.
A situação fica ainda mais grave quando o SUV vai para na faixa da esquerda e acaba atingido pelo Aircross. Depois o Tracker roda quase três vezes com o teto do carro encostado na pista. O carro só parou quando ele virou novamente e ficou sobre as quatro rodas.
Duas faixas ficaram interditadas até a retirada dos carros. "No primeiro momento já sinalizamos para precaver outro sinistro. Posteriormente, canalizamos, e o pessoal teve que ter paciência, pois um dos veículos (guincho) demorou para chegar e fazer a retirada”, citou o agente Brandino, da Guarda Municipal. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas.

Veja Também

Golden Retriever em situação de maus-tratos é resgatado pela polícia em Vila Velha

Ação da Polícia Militar acaba em tiros e morte em Vila Velha

Mulher morre após ser atropelada em Cachoeiro de Itapemirim

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Acidente Bairro Jardim Camburi
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados