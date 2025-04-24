Acidente com três veículos deixa duas pessoas feridas na Norte Sul em Vitória

Um acidente envolvendo três carros deixou duas pessoas feridas na Rodovia Norte Sul, em Jardim Camburi, em Vitória . A batida aconteceu na tarde de quarta-feira (23) quando um Chevrolet Tracker branco bateu em um Onix cinza, que estava parado. A situação prossegue quando o veículo atingido quase atropela uma mulher na calçada devido à força da batida. Na sequência, o SUV capota em direção à faixa da esquerda, onde trafegava um Citröen Aircross branco, que não consegue evitar a colisão.

O personal trainer de 35 anos que conduzia o Tracker e a condutora do Onix precisaram de atendimento médico. Nenhuma das vítimas teve a identidade divulgada. A câmera de segurança de um prédio registrou o momento. Primeiro, o automóvel cinza para e uma mulher se aproxima para entregar uma mercadoria a quem está dentro do carro.

No veículo estavam quatro capixabas da mesma família que moram em São Paulo e vieram ao Espírito Santo a trabalho. Em conversa com o repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, os passageiros contaram que o carro era alugado.

Acidente envolvendo três carros na Avenida Norte-Sul deixa dois feridos. Crédito: Videomonitoramento

Sete minutos após pararem à direita, surge o Tracker batendo na traseira do automóvel. A cena fica mais impressionante, pois a colisão acontece muito próxima à mulher em conversa com os passageiros da Tracker. Ela fica paralisada e por pouco também não foi atingida.

A situação fica ainda mais grave quando o SUV vai para na faixa da esquerda e acaba atingido pelo Aircross. Depois o Tracker roda quase três vezes com o teto do carro encostado na pista. O carro só parou quando ele virou novamente e ficou sobre as quatro rodas.