Ação da Polícia Militar acaba em tiros e morte em Vila Velha

À esquerda, Iran, homem morto em ação policial. À direita, materiais apreendidos na casa em que ele estava Crédito: Montagem | Redes sociais e Polícia Militar

Um homem de 45 anos foi morto a tiros durante ação policial em Cobi de Baixo, Vila Velha, na noite de quarta-feira (23). A Polícia Militar diz que Iran Soares de Jesus reagiu à detenção, agredindo um PM e tentando pegar a arma dele. Outras testemunhas negam a versão.

Em Vasco da Gama, algumas pessoas confirmaram que homens em três motociclistas passaram pelo bairro efetuando disparos de arma de fogo. Uma delas contou à PM que o ataque estaria ligado a Iran — conhecido na região como integrante da facção de Cobi de Baixo, segundo a polícia. Os militares seguiram até a Avenida Brasil, em Cobi de Baixo, e encontraram o homem apontado como suspeito.

Os militares narraram em boletim de ocorrência que Iran correu para dentro de uma casa ao perceber a aproximação policial. A equipe conseguiu abordá-lo, ele se apresentou com o nome do irmão, mas foi desmentido pela própria mãe. Quando foi dada a voz de prisão, Iran teria partido para cima de um dos militares, tentando tomar a arma, e deu um soco no rosto dele. Durante a luta entre os dois, o policial deu três tiros.

O baleado foi levado pelos PMs ao Pronto Atendimento de Alto Lage, em Cariacica, mas ele acabou morrendo. No imóvel onde ele estava foram encontrados um revólver calibre 38 com seis munições e três radiocomunicadores.

Uma pessoa que presenciou toda a ação e que não será identificada por questões de segurança deu outra versão para a história narrada pela Polícia Militar. "Ninguém saiu correndo. Estávamos na rua no momento, e dentro dessa situação só vimos os policiais chegando, já entrando na casa de Iran. Depois, já vimos eles descerem com um lençol trazendo o homem baleado ", contou ao repórter Diony Silva, da TV Gazeta.

A família de Iran também foi procurada, mas não quis dar entrevista — apenas um parente comentou que Iran estava em casa já quando os militares já chegaram fazendo a abordagem.

O caso será investigado pela Polícia Civil. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça, Iran teve entradas e saídas do sistema prisional a partir de julho de 2009, por crimes de roubo e receptação. Ele estava solto desde abril de 2023.