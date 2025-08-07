Veja vídeo

Motorista tenta 'furar' bloqueio de protesto e causa revolta em Aracruz

Fato ocorreu em Coqueiral de Aracruz, onde moradores protestaram por melhorias na ES 456, a Rodovia Primo Bitti, devido a buracos na pista que têm provocado acidentes

Vitor Recla Repórter

Publicado em 7 de agosto de 2025 às 21:18

Um protesto por melhorias na ES 456, a Rodovia Primo Bitti, em Coqueiral de Aracruz, Aracruz, no Norte do Espírito Santo, devido a buracos na pista que têm provocado acidentes, terminou em confusão na tarde desta quinta-feira (7). Um motorista avançou sobre manifestantes indígenas, tentando 'furar' o bloqueio, e teve o carro cercado pelos participantes da manifestação. Apesar do tumulto, ninguém ficou ferido. Um vídeo registrou o ocorrido (veja acima).

A Polícia Civil informou que uma viatura da Divisão de Engenharia e Manutenção Predial estava retornando de uma visita técnica ao município de Aracruz, e precisou passar pelo bloqueio. Os manifestantes abriram passagem para o veículo oficial, mas um condutor que estava atrás em um Logan branco foi barrado e avançou contra a barreira do protesto, sendo impedido pelos manifestantes. Não houve feridos nem danos significativos à viatura durante a ocorrência, segundo a corporação.

O motorista do Logan deixou o local e, posteriormente, foi localizado pela Polícia Civil em um posto de combustíveis próximo ao local, demonstrando estar bastante nervoso. Ele foi orientado, e compareceu à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Na unidade, o homem contou que, ao notar a viatura passando pelo bloqueio, tentou passar com seu veículo, mas foi impedido pelos manifestantes.

Segundo o indivíduo, os indígenas tentaram retirá-lo à força de dentro do veículo para agredi-lo, e nesse momento danificaram o carro, quebrando o vidro traseiro do lado esquerdo, o retrovisor esquerdo e a lanterna traseira, utilizando pedaços de madeira e barras de ferro. A Polícia Civil disse que vai apurar o caso.

Fim do protesto

Os manifestantes realizaram interdições na rodovia por quatro dias, e liberaram a ES 456 por volta das 17h desta quinta-feira após um acordo entre a Prefeitura de Aracruz, o Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) e o Ministério Público (MPES) em relação às suas reivindicações.

O Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) informou que mantém um diálogo constante com as comunidades e que se reuniu com a liderança e parte dos moradores na aldeia indígena, em Aracruz, na segunda-feira (4) à tarde. "O órgão informa que outra reunião foi feita de forma virtual, na tarde desta quarta-feira (6), juntamente com representantes do Ministério Público Federal (MPF), Funai, Prefeitura de Aracruz, a cacica Marcela e parte dos moradores de sua aldeia", informou o órgão.

Segundo o DER-ES, na ocasião foram feitas duas propostas: um recapeamento asfáltico em todo o trecho da rodovia a ser iniciado nos próximos dias ou a elaboração de um projeto de reabilitação com calçada e ciclovia, o que levará mais tempo para ser licitado e contratado. Porém, os órgãos envolvidos no diálogo decidiram ouvir os outros caciques da outras aldeias que compõem o território, e que não estavam nas duas reuniões, para chegar a um consenso sobre qual proposta executar (o recapeamento ou a reabilitação). Por isso, deverão se reunir na próxima semana.

*Com informações da repórter da TV Gazeta, Viviane Maciel

