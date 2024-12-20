Motociclista por app: regulamentação é a saída para mais segurança, dizem especialistas

A Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia (Amobitec) esclarece que o transporte de passageiros por motocicletas intermediado por plataformas é uma atividade legal conforme a Lei Federal n° 13.640. Pela legislação, o serviço pode ser feito tanto de carro quanto de moto, pois não é especificado o tipo de modal. O Supremo Tribunal Federal (STF) já decidiu em 2019 pela impossibilidade de proibição, por se tratar de atividade legítima, exercida de livre iniciativa e autorizada pela Constituição.

A entidade reforça que o serviço prestado pelas empresas não se enquadra na categoria de mototáxi, uma atividade com os parâmetros definidos pelo poder público. As plataformas conectam motociclistas parceiros que realizam uma atividade privada, por meio de seus próprios veículos, a usuários que desejam se movimentar pelas cidades, conforme os Termos de Uso das companhias.

O serviço de moto intermediado pelas plataformas traz camadas de segurança adicionais às previstas em lei. Para utilizarem o aplicativo, motociclistas e passageiros têm de ser cadastrados nas plataformas, com seus de dados pessoais e documentos. No caso dos condutores, é necessário não ter antecedentes criminais e a habilitação exigida para conduzir moto, entre outras exigências. A Amobitec contesta análises infundadas que atribuem aos aplicativos a responsabilidade por eventuais aumentos de acidentes de trânsito por motos.

Deve-se observar que os 800 mil motociclistas cadastrados no Brasil nas três maiores empresas do setor representam apenas 2,3% da frota nacional de 34,2 milhões de motocicletas, motonetas e ciclomotores, segundo dados da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatram/2024). Diante do baixo percentual de participação dos motociclistas por aplicativos na frota nacional, é equivocado atribuir a este segmento a causalidade pelo eventual aumento de acidentes de trânsito. Vale ressaltar que 53,8% dos motociclistas no Brasil não têm habilitação, totalizando 17,5 milhões de condutores irregulares no país, segundo a Senatran.

No caso das associadas da Amobitec, 100% dos condutores têm obrigatoriamente a CNH e a documentação regular de seus veículos. As empresas associadas contam com um seguro contra acidentes pessoais durante as viagens para os motociclistas parceiros, que são orientados a seguir as leis de trânsito vigentes, além de receberem conteúdos educativos sobre direção segura. Em caso de alguma ocorrência, profissionais devem reportar o ocorrido para as plataformas. As empresas estão em diálogo constante com o Poder Público, de forma transparente e colaborativa, colocando-se à disposição para contribuir com iniciativas que busquem avanços na segurança para os motociclistas dos aplicativos e usuários.



A Amobitec reitera que a relação entre plataformas tecnológicas e profissionais parceiros cadastrados não caracteriza vínculo de emprego e as decisões do Poder Judiciário brasileiro são majoritárias neste sentido, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, cuja 1ª Turma já decidiu de forma unânime que precedentes vinculantes do STF admitem formas alternativas de contratação no mercado de trabalho.

O contingente de pessoas que atuam com os aplicativos é de cerca de 2,2 milhões no Brasil, de acordo com pesquisa realizada pelo Cebrap. São trabalhadores independentes, que na maioria utilizam as plataformas para gerar renda extra. Segundo a pesquisa, 42% dos motoristas e 46% dos entregadores afirmaram ter outro trabalho concomitante à atuação nos aplicativos.

Esses profissionais têm autonomia e flexibilidade. Escolhem livremente os dias e horários de uso do aplicativo, se aceitam ou não viagens/entregas e, mesmo depois disso, ainda existe a possibilidade de cancelamento. Não existem metas a serem cumpridas, não se exige número mínimo de viagens/entregas, não existe superior hierárquico nem encarregado de supervisão do serviço, não há obrigação de exclusividade, não existe controle ou determinação de cumprimento de jornada mínima por parte das plataformas.