Mulher morta em acidente de moto na Serra estava em corrida por aplicativo

A mulher estava na garupa da moto quando o acidente aconteceu na Avenida Eldes Scherrer, na Serra. Crédito: Reprodução | Leitor A Gazeta

Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local e declarou aos militares que estava na faixa quando a moto parecida que ia para a frente do veículo, mas retornou e colidiu na lateral do caminhão e na roda dianteira, parando em seguida.

Ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o motorista do caminhão contou que estava vindo do Rio de Janeiro e iria finalizar uma entrega na Serra. Ele disse que estava na faixa do meio quando o GPS teria dado a informação para que ele mudasse para a faixa da esquerda, momento em que ocorreu o acidente.

Ainda conforme a PM, o motociclista, que também ficou ferido, trabalhava com o transporte de passageiros por aplicativo quando aceitou a corrida da jovem de 25 anos.

"O homem buscou a passageira em um cartório, em Laranjeiras, com destino a um hospital no bairro Civit II, mas próximo ao hospital, ele disse que o caminhão bateu na sua motocicleta derrubando ele a garupa. A mulher foi a óbito no local. O condutor da moto também fez o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves pelo Samu", diz nota enviada à reportagem. O motorista do caminhão foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.

O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra esteve no local para orientar os motoristas. Segundo a Guarda, o piloto da moto foi socorrido pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.

A Polícia Científica (PCI) informou que o corpo da mulher de 25 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória