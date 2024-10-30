Mulher morta em acidente de moto na Serra estava em corrida por aplicativo

A jovem Brenna Augusta Tongo dos Reis, de 25 anos, que morreu em um acidente na tarde de terça-feira (29), na Avenida Elder Scherer de Souza, em Laranjeiras, na Serra, utilizava o serviço de transporte de moto por aplicativo quando o veículo, em que ela estava na garupa, se envolveu em uma batida com um caminhão, segundo a Polícia Militar. O motociclista de app foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica. Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) no local e declarou aos militares que estava na faixa quando a moto parecida que ia para a frente do veículo, mas retornou e colidiu na lateral do caminhão e na roda dianteira, parando em seguida.
Ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o motorista do caminhão contou que estava vindo do Rio de Janeiro e iria finalizar uma entrega na Serra. Ele disse que estava na faixa do meio quando o GPS teria dado a informação para que ele mudasse para a faixa da esquerda, momento em que ocorreu o acidente.
Ainda conforme a PM, o motociclista, que também ficou ferido, trabalhava com o transporte de passageiros por aplicativo quando aceitou a corrida da jovem de 25 anos.
"O homem buscou a passageira em um cartório, em Laranjeiras, com destino a um hospital no bairro Civit II, mas próximo ao hospital, ele disse que o caminhão bateu na sua motocicleta derrubando ele a garupa. A mulher foi a óbito no local. O condutor da moto também fez o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves pelo Samu", diz nota enviada à reportagem. O motorista do caminhão foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra esteve no local para orientar os motoristas. Segundo a Guarda, o piloto da moto foi socorrido pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.
A Polícia Científica (PCI) informou que o corpo da mulher de 25 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória
Já a Polícia Civil informou que o motorista do caminhão e o motociclista foram conduzidos à Delegacia Regional de Serra, onde foram ouvidos e liberados conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", diz nota enviada à reportagem.