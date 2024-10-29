Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Trânsito

Mulher morre em acidente entre moto e caminhão na Serra

Publicado em

29 out 2024 às 17:22
A mulher estava na garupa da moto quando o acidente aconteceu na Avenida Eldes Scherrer, na Serra.
Trecho onde ocorreu acidente fatal, próximo ao Hospital Meridional Crédito: Leitor A Gazeta
Uma jovem de 25 anos, identificada como Brenna Augusta Tongo dos Reis, morreu em acidente envolvendo a moto em que ela estava e um caminhão na Avenida Elder Scherer, em Civit II, na Serra, nesta terça-feira (29). Segundo a Guarda Municipal, a vítima estava na garupa e morreu no local. Devido à batida, duas das três faixas da via no sentido Jacaraípe foram interditadas. A avenida foi liberada ainda durante a tarde. 
Ao repórter Daniel Marçal, da TV Gazeta, o motorista do caminhão contou que estava vindo do Rio de Janeiro e iria finalizar uma entrega na Serra. Ele disse que estava na faixa do meio quando o GPS teria dado a informação para que ele mudasse para a faixa da esquerda, momento em que ocorreu o acidente.
Segundo a Polícia Militar, o motorista do caminhão fez o teste do etilômetro (bafômetro) que deu negativo. Ele foi atendido pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu/192) no local e declarou aos militares que estava na faixa quando a moto parecida que ia para a frente do veículo, mas retornou e colidiu na lateral do caminhão e na roda dianteira, parando em seguida.
Ainda conforme a PM, o motociclista, que também ficou ferido, trabalhava com o transporte de passageiros por aplicativo quando aceitou a corrida da jovem de 25 anos.
"O homem buscou a passageira em um cartório, em Laranjeiras, com destino a um hospital no bairro Civit II, mas próximo ao hospital, ele disse que o caminhão bateu na sua motocicleta derrubando ele a garupa. A mulher foi a óbito no local. O condutor da moto também fez o teste do etilômetro que deu negativo. Ele foi levado ao Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves pelo Samu", diz nota enviada à reportagem. O motorista do caminhão foi encaminhado para a 3ª Delegacia Regional da Serra.
O Departamento de Operações de Trânsito (DOT) da Serra esteve no local para orientar os motoristas. Segundo a Guarda, o piloto da moto foi socorrido pelo Samu/192 (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado ao Hospital Jayme dos Santos Neves. Não há informações sobre a gravidade dos ferimentos.
A Polícia Científica (PCI) informou que o corpo da mulher de 25 anos foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), em Vitória
Já a Polícia Civil informou que o motorista do caminhão e o motociclista foram conduzidos à Delegacia Regional de Serra, onde foram ouvidos e liberados conforme o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. "Esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação pela Delegacia Especializada de Delitos de Trânsito", diz nota enviada à reportagem.
Link copiado com sucesso

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]
Mikaella Mozer
Horas após o crime

Mulher é morta a pedradas em Barra de São Francisco e suspeito é preso

Publicado em 15/04/2026 às 17:47
Após ser preso, o suspeito foi levado à Delegacia de Barra de São Francisco Gazeta Norte

Uma mulher de 28 anos, identificada como Ana Paula Fonseca de Almeida, foi assassinada a pedradas na madrugada dessa terça-feira (14), no bairro Colina, em Barra de São Francisco, na região Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída no meio da rua, com ferimentos graves na cabeça. Próximo ao corpo, havia uma pedra com marcas de sangue, o que indica que teria sido utilizada no crime. 


Poucas horas depois, o suspeito, que não teve o nome e a idade divulgados, foi preso na região da feira da cidade. Durante a abordagem, ele apresentou nervosismo, deu versões contraditórias e admitiu ter estado no local do crime, além de indicar onde havia descartado uma peça de roupa, que foi encontrada e apreendida para perícia. Testemunhas reconheceram o homem como autor do homicídio. Também foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.


A Polícia Civil informou que o crime pode ter sido motivado por uma discussão após a vítima se recusar a compartilhar drogas. O suspeito foi levado para a Delegacia Regional de Barra de São Francisco, onde teve a prisão em flagrante confirmada. 

Link copiado com sucesso

Luana Luiza

Repórter / [email protected]
Luana Luiza
Crime em Laranjeiras

Idosos são vítimas de assaltante dentro de ônibus na Serra

Publicado em 15/04/2026 às 17:29

Um homem foi detido após assaltar dois idosos dentro de um ônibus nas proximidades do Terminal de Laranjeiras, na Serra, na tarde desta quarta-feira (15). Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), algumas pessoas correram atrás do suspeito após o crime, que tentou fugir, porém foi alcançado pelos agentes.


Os idosos contaram aos policiais que o assaltante abriu a bolsa de um deles e furtou a carteira com vários documentos. O suspeito foi levado à delegacia da Polícia Civil e responderá pelo crime de furto qualificado, com o agravante em razão da idade das vítimas.

Link copiado com sucesso

Lucas Gaviorno

Estagiário / [email protected]
Lucas Gaviorno
Dados do Inmet

Santa Teresa registra 13,8°C e bate recorde de frio do outono no ES

Publicado em 15/04/2026 às 11:55
Vista do alto de Santa Teresa, no ES
Vista do alto de Santa Teresa, no ES Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Santa Teresa, na Região Central Serrana do Espírito Santo, registrou 13,8°C na madrugada desta quarta-feira (15) e bateu recorde de frio do outono de 2026 no Estado até o momento. O dado foi confirmado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
Segundo o meteorologista do Inmet, Lucas Alberto Fumagalli Coelho, o município liderou as menores temperaturas no período recente. Na sequência aparece Venda Nova do Imigrante, com 13,9°C registrados também nesta quarta-feira e que, de acordo com o órgão, já vinha de uma sequência de noites frias e registrou 14,1°C na terça-feira (14), mantendo o padrão de queda nos termômetros na região serrana.
Outras cidades capixabas também tiveram as menores temperaturas do ano nesta quarta-feira, como Afonso Cláudio (14,9°C), Alegre (16,6°C), Marilândia (17,4°C), Presidente Kennedy (19,2°C) e Vila Velha (19,3°C). 
Apesar do destaque recente, o recorde de menor temperatura de 2026 no Espírito Santo ainda pertence a Venda Nova do Imigrante, que marcou 13,6°C no dia 15 de janeiro.De acordo com o Inmet, o episódio desta quarta-feira chama atenção pela concentração de temperaturas mais baixas em diferentes regiões do Estado, especialmente na região serrana, típica por registrar os menores índices térmicos capixabas.
Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Bairro Zumbi dos Palmares

Homem é espancado por traficantes ao tentar trocar bike elétrica furtada por drogas

Publicado em 15/04/2026 às 11:33
Um furto de bicicleta elétrica terminou em espancamento na tarde de terça-feira (14), no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. O suspeito do crime, identificado como Roque Sílvio Santos de Jesus, de 34 anos, foi agredido por traficantes ao tentar trocar o objeto por drogas.
Segundo a Polícia Militar, um jovem de 20 anos acionou o Ciodes (190) após ter a bicicleta furtada e reconhecer o suspeito, que seria morador da região. Ele encontrou Roque saindo de um beco com o veículo.
O homem estava ferido e foi socorrido ao Hospital Antônio Bezerra de Farias, no mesmo município. Ele confessou que foi vítima de agressão ao tentar negociar a bicicleta em um ponto de tráfico.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Pegou e correu

Jovem pede pra "se ver" em câmera de celular e rouba aparelho de adolescente no ES

Publicado em 15/04/2026 às 11:13
Crime aconteceu na Rua Liberdade, no bairro Dom João Batista, em Vila Velha
Bairro Dom João Batista, em Vila Velha, onde adolescente teve o celular roubado por homem que pediu pra ser ver pela câmera do aparelho Crédito: Ramon Porto
Um jovem identificado como Daniel Emanuel Jesus Rodrigues Souza, de 22 anos, foi preso após roubar o celular de um adolescente, de 12 anos, na noite de terça-feira (14), no bairro Dom João Batista, em Vila Velha.
De acordo com a Polícia Militar, o suspeito pediu o aparelho emprestado para a vítima sob o pretexto de verificar a própria aparência, alegando que tinha um compromisso. No entanto, assim que recebeu o celular, fugiu correndo.
O pai do adolescente conseguiu rastrear a localização do aparelho e encontrou o suspeito na Avenida Jerônimo Monteiro. Com o apoio de um policial penal que passava pela região, eles conseguiram abordar o jovem e recuperar o celular.
Daniel Emanuel foi conduzido à Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por furto e encaminhado para o Centro de Triagem, localizado no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Evasão de presídio

Guardador de carros foragido é preso com ajuda de totem de segurança em Vitória

Publicado em 15/04/2026 às 10:56
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
Um guardador de carros de 40 anos, que estava foragido da Justiça havia quase quatro anos, foi preso no último domingo (12) na Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), ele foi identificado por câmeras com tecnologia de reconhecimento facial instaladas em um totem de segurança pública na região. O nome do homem não foi divulgado.
A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp) informou que o alerta foi emitido para a equipe do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), que acionou uma viatura e acompanhou a movimentação do suspeito em tempo real. Quando os policiais chegaram ao local, o homem tentou fugir e resistiu à abordagem, entrando em luta corporal com os militares. Ele foi contido e detido.
Guardador de carros que estava foragido da Justiça foi preso com ajuda de Totem de Segurança em Vitória
Forgido da Justiça atuava como guardador de carros na região da Praça Costa Pereira, no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Sesp
O suspeito foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele havia fugido em agosto de 2022 da Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, onde cumpria pena por roubo.
Segundo dados da Sesp, o uso de câmeras com reconhecimento facial, aliado aos totens de segurança, já contribuiu para a prisão de 738 foragidos no Espírito Santo por diferentes crimes, como tráfico de drogas, roubo, homicídio, furto e estupro.
Link copiado com sucesso

Wanessa Scardua

Editora / [email protected]
Wanessa Scardua
"Ajuruetê II"

Operação da PF mira comércio ilegal de animais silvestres na Grande Vitória

Publicado em 15/04/2026 às 10:02
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo
Polícia Federal faz operação contra comércio ilegal de animais silvestres no Espírito Santo Crédito: Divulgação/PF
A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (15), a operação Ajuruetê II, com o objetivo de coibir o comércio ilegal de animais silvestres no Estado do Espírito Santo.
O nome da operação faz referência ao termo “ajuruetê”, de origem indígena, utilizado para designar aves da fauna brasileira, especialmente espécies conhecidas por sua vocalização característica, em alusão ao objeto da investigação. A ação contou com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA).
As investigações têm como foco a apuração de condutas relacionadas à captura, manutenção irregular e comercialização de espécimes da fauna silvestre, bem como à utilização de documentos supostamente irregulares para conferir aparência de legalidade a esses animais.
Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos municípios de Guarapari, Serra e Cariacica, expedidos pela Justiça competente, com o objetivo de reunir elementos de prova, identificar outros possíveis envolvidos e interromper as atividades investigadas. As condutas apuradas poderão, em tese, caracterizar crimes relacionados à falsificação de documentos públicos, inserção de dados falsos em sistemas oficiais, associação criminosa e crimes contra o meio ambiente.
A Polícia Federal destaca que as investigações prosseguem com o objetivo de esclarecer integralmente os fatos.
Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Mudança

Aeroporto de Vitória passa a cobrar estacionamento de bikes elétricas

Publicado em 15/04/2026 às 09:35
Aeroporto de Vitória passa a cobrar por estacionamento de bicicletas elétricas
Aeroporto de Vitória passa a cobrar por estacionamento de bicicletas elétricas Crédito: Leitor A Gazeta
Aeroporto de Vitória passou a cobrar pelo estacionamento de bicicletas elétricas desde o dia 6 de abril. A tarifa mensal é de R$ 75. Em um aviso colocado no local, a administração informa que não se responsabiliza por casos de roubo, furto ou avarias em veículos que não regularizarem o pagamento e o acesso.
Procurada, a Zurich Airport Brasil, concessionária do aeroporto, disse, em nota ,que a cobrança foi padronizada com o objetivo de organizar e regularizar o uso das áreas internas e operacionais, onde esses veículos costumam ser estacionados.
“O valor aplicado segue o mesmo padrão já praticado atualmente para motocicletas”, afirmou a empresa.
Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Acidente

Jovem morre após ser atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré

Publicado em 15/04/2026 às 08:43
Homem morre atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré
Homem morre atropelado por moto e carreta na BR 101, em Jaguaré Crédito: Reprodução | PRF
Um jovem de 27 anos morreu após ser atropelado por dois veículos na BR 101, na altura do km 94, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de terça-feira (14). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 18h. Os indícios apontam que o pedestre foi atingido primeiro por uma motocicleta e, em seguida, por uma carreta. O nome da vítima não foi divulgado. 
Ainda de acordo com a PRF, o motociclista, de 56 anos, e o caminhoneiro, de 47, permaneceram no local e prestaram os esclarecimentos necessários às autoridades. Durante os trabalhos da perícia, a pista ficou parcialmente interditada, com o trânsito fluindo pelo acostamento, na lateral do trevo. Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária responsável pela administração do trecho, a via foi totalmente liberada por volta das 21h26.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil para obter mais informações sobre o caso, mas não houve retorno até a última atualização desta matéria.
Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Grande Vitória

Foragido por morte durante briga em bar em Vila Velha é preso

Publicado em 14/04/2026 às 18:43
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos,, é considerado foragido por homicídio
Rafael do Espirito Santo Silva, de 20 anos, foi preso nesta terça-feira (14) Crédito: PCES/DIvulgação
Um homem foi preso nesta terça-feira (14), no bairro Jardim Marilândia, em Vila Velha, suspeito de envolvimento em um homicídio ocorrido no ano passado. O suspeito é Rafael do Espírito Santo Silva, de 20 anos, que estava foragido. Segundo a Polícia Civil, ele foi localizado após denúncia e tentou fugir pelos fundos da residência, mas foi alcançado e contido pelos policiais.
Ele é investigado pela morte de Rodrigo Pereira dos Santos Bona Barbosa, de 30 anos, ocorrida em novembro de 2025, em um bar no bairro Rio Marinho. De acordo com o delegado Cleudes Júnior, a vítima tentou intervir em uma discussão entre um casal durante uma festa no local. "Possivelmente, o casal estava sob efeito de álcool e drogas e não gostou da interferência, o que gerou uma nova discussão com a vítima", detalhou o delegado.
Após a desavença, Rafael se armou e perseguiu a vítima, que tentou fugir, mas foi atingida por disparos nas costas. O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Vila Velha. A reportagem entrou em contato com a corporação em busca de informações sobre os procedimentos adotados com ele. Se houver retorno, o texto será atualizado.
Link copiado com sucesso

Nayra Loureiro

Repórter / [email protected]
Nayra Loureiro
{{widget.html}}

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Imagem de destaque

Casal é impedido de atravessar Ciclovia da Vida e Ceturb reforça regras para autopropelidos

No ranking de marcas, a liderança permanece amplamente dominada pela Honda

Mercado brasileiro de motocicletas segue em trajetória ascendente em 2026

Imagem de destaque

Hipertensão: 6 hábitos que ajudam a controlar a pressão arterial

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados