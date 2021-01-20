Morto em explosão era dono da empresa de ar-condicionado em Vitória

Após explosão ocorrida na tarde desta terça-feira (19) em uma empresa de manutenção de aparelhos de refrigeração no bairro Santa Tereza, em Vitória, foi confirmado que o proprietário da oficina morreu em decorrência do acidente. Rodrigo Cassimiro tinha 38 anos e o corpo dele foi sepultado às 15h desta quarta-feira (20), no cemitério de Santo Antônio, no mesmo município. De acordo com apuração da repórter Daniela Carla, para a TV Gazeta, o filho da vítima, um adolescente de 14 anos, continua internado, mas se recupera bem.
O adolescente não compareceu ao cemitério para acompanhar o sepultamento do pai.
A Polícia Civil acredita que foi o compressor de um ar-condicionado que explodiu. Rodrigo e o filho chegaram a ser socorridos e levados ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Rodrigo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Os bombeiros até foram ao local da explosão, mas, ao chegarem, já não havia fogo ou fumaça.
O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT), que fez a perícia no local do acidente nesta terça-feira (19) e, somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. O prazo para a confecção do laudo é de 30 dias.
Demandada, a Sesa informou que a coordenação do Samu 192 recebeu um chamado na tarde desta terça-feira (19), para atendimento às vítimas de uma explosão na Rua Frederico Ozanan, em Santa Teresa, Vitória. Foram enviadas duas ambulâncias. Em nota, a secretaria acrescentou que ao chegar ao local as equipes do Samu não encontraram vítimas. De acordo com populares,os feridos foram socorridos por uma ambulância de empresa privada.