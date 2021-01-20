Morto em explosão era dono da empresa de ar-condicionado em Vitória

O caso será investigado pela Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Acidentes de Trabalho (DEAT), que fez a perícia no local do acidente nesta terça-feira (19) e, somente após o resultado do laudo da perícia de engenharia, será possível determinar a causa do acidente e responsabilizações. O prazo para a confecção do laudo é de 30 dias.