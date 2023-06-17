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Moradores reclamam de queda de sinal de internet e TV da Vivo em  Vitória

Problema com a operadora começou quinta-feira (15); moradores dizem que situação é frequente
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jun 2023 às 11:02

Publicado em 17 de Junho de 2023 às 11:02

Clientes estão sem sinal de TV da Vivo em bairros de Vitória
Clientes estão sem sinal de TV da Vivo em bairros de Vitória Crédito: Reprodução
Moradores do bairros Praia do Canto, Bento Ferreira e Praia do Suá, em Vitória, reclamaram que estão sem internet e sinal de televisão da operadora Vivo desde quinta-feira (15).  Um morador da Praia do Suá que não quis ser identificado disse que o problema com a operadora tem sido frequente.
"Liguei pra Vivo assim que caiu o sinal, por volta de umas 23h (desta sexta, 16). Aí disseram que ia voltar às 8h de sábado. De manhã, liguei novamente e falaram que ia voltar até ás 10h. Eles dão vários prazos, mas a internet nunca volta. Há 60 dias aconteceu a mesma coisa", reclamou o morador.
O morador disse ainda que pode acabar tendo o trabalho afetado por causa da falta de internet. "Eu sou autônomo, trabalho com transporte. Sem internet, como vou conseguir falar com meus clientes? Hoje em dia não dá para fazer nada sem internet", disse.
Mensagem da Vivo falando sobre problema no sinal
Mensagem da Vivo falando sobre problema no sinal Crédito: reprodução
Outro morador da Praia do Canto registrou que nem a televisão da operadora está funcionando. Em outro relato de morador da Praia do Suá, ele reclama nas redes sociais que teve que entrar com reclamações na Anatel para resolver o problema.
"Fiquei vários dias sem internet em março e abril e só quando entrei em contato com a Anatel tive o problema resolvido. Como trabalho de casa, fui muito afetado. E agora em junho sem internet de novo", relatou o morador.
Em nota, a Vivo confirmou que alguns clientes estão com dificuldades de acessar a rede fixa nos bairros de Bento Ferreira, Praia do Suá e Praia do Canto, em Vitória. Segundo a operadora, o problema que provocou a queda foi causado por vandalismo à rede que atende a região. "As equipes já foram acionadas e estão trabalhando no local para que os serviços sejam normalizados no menor prazo possível", diz a nota.
A reportagem voltou a procurar a empresa por volta de 17h para saber se os reparos já haviam sido realizados e os serviços, normalizados, mas não houve retorno até as 21h deste sábado.
*Com informações do g1ES

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