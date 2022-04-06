Missa marca 1 ano de saudade do empresário Cariê Lindenberg

Carlos Fernando Lindenberg Filho, o Cariê, em retrato de 2017 Crédito: Guilherme Ferrari

A Gazeta no maior grupo de mídia do Espírito Santo, a família Lindenberg convida para a missa em memória de Cariê nesta quarta-feira (6), às 18h30, na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto. Jornalista, empresário, escritor, músico, pai e avô. São muitas as definições que giram em torno de Cariê Lindenberg , fundador da Rede Gazeta e que, há exatamente 1 ano, despediu-se dos familiares, amigos e admiradores que conquistou ao longo de 85 anos. E para celebrar a vida do homem que transformou o jornal impressono maior grupo de mídia do Espírito Santo, a família Lindenberg convida para a missa em memória de Cariê nesta quarta-feira (6), às 18h30, na Paróquia Santa Rita de Cássia, na Praia do Canto.

Cariê deixou três filhos: Carlos Fernando (Café), Leticia e Beatriz; e cinco netos - Eduardo, Mariana, Carlos Fernando, Carolina e Antonio Pedro. Nos últimos meses de vida, Cariê enfrentou problemas de saúde e chegou a ficar hospitalizado por mais de um mês, antes de falecer por complicações de uma pneumonia. Em mensagem enviada aos funcionários da Rede Gazeta na manhã desta quarta-feira, o empresário Café Lindenberg - que sucedeu o pai na presidência do grupo - ressaltou a mistura de sentimentos que marcam esta data.

"Como filho, sinto a enorme falta de não ter meu pai fisicamente por perto, contando suas histórias e vendo os netos já adultos e donos de si. Como presidente da Rede Gazeta, sinto orgulho do bastão que recebi e também a responsabilidade de jamais deixar que percamos o norte da isenção, correção e compromisso com a verdade. Neste quesito, eu garanto a vocês, a memória e a vontade de Cariê Lindenberg permanecem mais vivas do que nunca", escreveu Café.

PAIXÃO PELO ESPÍRITO SANTO

Nascido no Rio de Janeiro, Cariê se mudou com a família com 17 dias de nascido e dizia não ter dúvidas de que era um capixaba. "Nasci no Rio de Janeiro por acaso", ria. Apaixonado pela música e tendo sido amigo de expoentes da bossa-nova, como Tom Jobim, Roberto Menescal e Newton Mendonça, o empresário passou a juventude entre a praia e a vida boêmia. "Foi uma delícia, um momento fantástico para mim", contava.