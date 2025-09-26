Mercado da Capixaba tem todas as lojas alugadas, mas ainda passa por ajustes

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:15
Após trabalhos para reparo em janelas que não fechavam, ajustes na rede de esgoto que não estava conectada adequadamente e um quebra-quebra em paredes para instalação de equipamentos nos módulos de gastronomia, a recente reforma do Mercado da Capixaba está na fase final. Todas as lojas do espaço estão alugadas e aptas para funcionar no Centro de Vitória.
Por outro lado, a prefeitura, responsável pela reforma estrutural, diz que o processo de reocupação e revitalização segue em curso, mas não esclarece o que ainda precisa ser feito no mercado — que não tem as atividades interrompidas com as obras — e quando o trabalho será concluído.
Em visita ao local na quinta-feira (25), A Gazeta apurou que ainda são necessários, por exemplo, reparos em sistemas de desvio da água da chuva para evitar goteiras e acúmulo de água na porta das lojas.
O Mercado da Capixaba tem 16 lojas, das quais 12 já estão em funcionamento. Entre elas, há pontos de venda de artesanato, artigos religiosos, brechó, materiais de ferro fundido (como grelhas e churrasqueiras), vestuário masculino e feminino, moda praia e essências naturais. O espaço também conta com empreendimentos de gastronomia, como cantina, espetaria, sorveteria e uma cervejaria.
➥ Com a finalização dos ajustes estruturais feitos pela prefeitura e a conclusão dos detalhes por parte dos quatro locatários que ainda não abriram, todas as lojas devem funcionar, simultaneamente, até o fim de 2025.
Antônio Cardoso, diretor do Instituto Brasileiro de Gestão e Pesquisa (IBGP), concessionária administradora do Mercado da Capixaba, diz que, das quatro lojas fechadas, três devem abrir até a última semana de outubro e uma depende de ajustes de marcenaria para confirmar a inauguração.
“Se comparado com agosto, hoje o mercado tem outra realidade. Temos agora o processo de consolidar as atividades e funcionar a pleno vapor. Além das lojas, temos atividades culturais e musicais aos fins de semana e também recebemos quase mil turistas mensalmente em uma parceria com agências de viagem”, conta Antônio, destacando que o mercado também deve receber programações especiais para o Natal.
Ainda segundo o gestor, da parte dos locatários e da administração, tudo está resolvido para o funcionamento pleno do espaço, faltando detalhes dos ajustes feitos pela prefeitura.
Em relação aos ajustes estruturais, Antônio Cardoso diz que “são coisas que precisaram ser revistas e estão sendo acompanhadas de perto”.
A Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória (CDTIV), pasta municipal responsável pelos assuntos ligados ao Mercado da Capixaba, diz que o processo de revitalização segue em curso no espaço que “representa um importante equipamento cultural, turístico e econômico da cidade”.
“Desde a entrega da estrutura restaurada à concessionária responsável pelo contrato, o trabalho tem avançado de forma consistente e cuidadosa, com foco na construção de um modelo sustentável de ocupação. O objetivo é respeitar as vocações históricas do espaço, promovendo a valorização da produção local”, esclarece a CDTIV, em nota.
Ainda segundo a pasta, o processo de ativação do mercado e o acompanhamento das etapas contratuais continua em andamento com foco na legalidade, na sustentabilidade e na transparência — ainda que a gestão municipal não tenha divulgado o trabalho feito no momento e o prazo para conclusão dos trabalhos.
“Todas as obrigações seguem sendo conduzidas dentro das prerrogativas previstas, assegurando a diversidade e a qualidade da ocupação. A Prefeitura de Vitória e a CDTIV reafirmam seu compromisso com a revitalização do Centro Histórico, enxergando no Mercado da Capixaba um catalisador de desenvolvimento econômico, geração de empregos e fortalecimento do turismo cultural e gastronômico da cidade”, completa a nota.
