Menino que comoveu o mundo em foto com a irmã é curado do câncer

Beckett e Aubrey antes e depois de o menino se curar do câncer: irmãos lado a lado Crédito: Acervo pessoal

A mãe das crianças, Kaitlin Burge, publicou no dia 21 de setembro deste ano, em seu perfil no Facebook, que o filho venceu a luta. "Do meu guerreiro recém-diagnosticado a meu soldado. Você venceu o câncer, meu bebê. Três anos e meio de quimioterapia, todos os dias. Aprendendo a andar novamente duas vezes. Duas vezes venceu a perda de cabelo. Você fez isso. Próxima parada, dia de retirada do ponto de entrada da quimio - 15 de outubro!", comemorou.

Kaitlin ainda compartilhou um vídeo que mostra Beckett no hospital, tocando um sino para comemorar o fim da quimioterapia. Veja:

A mãe de Beckett, Aubrey e da pequena Chandler, de quase quatro anos, também contou que o filho voltou à escola sem restrições. "Uma vez me disseram para atrasá-lo um ano no jardim de infância por causa do tratamento. Eu disse: 'não.' Esse garoto venceu o câncer. Não há nada que ele não possa fazer! Olhe para ele lendo!!", escreveu Kaitlin nas redes sociais. Agora, a família só temmotivos para comemorar.

RELEMBRE FOTO QUE VIRALIZOU

À época da viralizada foto dos irmãos, Kaitlin conversou com a reportagem para falar do instinto protetor de Aubrey por Beckett. "Se ele sofre, ela sofre. Ela sempre foi a protetora dele. No momento da foto, ele dizia a ela que o estômago dele doía e ela o acompanhou ao banheiro com ele passando mal", disse.

Foto que viralizou em 2019 mostrava irmã acolhendo irmão que sofria em consequência da quimioterapia Crédito: Arquivo da família

Segundo Kaitlin, a família foi pega de surpresa pela notícia do câncer em abril de 2018. "Nós só descobrimos a doença quando ele de fato foi diagnosticado. Dois dias antes, ele tinha tido uma infecção no ouvido que nos levou ao hospital onde descobrimos a Leucemia Linfoblástica Aguda B de alto risco", lamentou.

A irmã dele, Aubrey, não tinha ideia do que aconteceu no dia que Beckett foi diagnosticado. De acordo com a mãe das crianças, o irmão mais velho dela tinha ido buscar as duas meninas na creche e a mais velha passou os 35 dias com a avó materna. "Ela veio nos visitar no hospital e nós a explicamos o que estava acontecendo. Ela teve muita dificuldade de deixá-lo e ir para casa com a avó sem ter certeza de que o irmão estava bem. Já a mais nova, Chandler, ficou com o tio", contou em 2019.