Menino que caiu do 10° andar já pede para brincar e ver amiguinha

João Miguel Silva, de 4 anos, caiu da janela do décimo andar no Centro de Colatina Crédito: Acervo pessoal

Uma semana após o acidente, quando caiu do 10º andar de um prédio no Centro de Colatina, o menino João Miguel Silva, de 4 anos , está se recuperando e consegue falar, comer e beber. Segundo o pai, Valdecir do Carmo da Silva, ele pediu para ir embora, passear no parque e ver uma amiguinha. Há a expectativa da família de que a criança receba alta da UTI e vá para um leito de enfermaria do Hospital São José nesta terça-feira (3).

“A recuperação está sendo boa. Ele diz: ‘papai, eu quero ir embora, passear no parquinho, ver a minha amiguinha’. Miguel está comendo bem, reagindo. Pela reação do organismo, eles acham que vai ter alta rápido. É um milagre muito grande, a gente só tem a agradecer”, diz o pai.

Valdecir comentou que inicialmente os médicos falavam sobre a possibilidade de o menino permanecer com alguma sequela, por conta do edema. No entanto, diante da evolução dele, acredita-se que se, de fato vir a ter, ela pode desaparecer com o tempo.

Os planos para depois da alta médica definitiva, quando finalmente João Miguel puder sair do hospital, são de cautela e um cuidado rigoroso. Ele vai passar também por um tratamento de fisioterapia para readquirir força e movimento.

Isso não quer dizer que o menino não poderá brincar, mas apenas quando ele estiver em melhores condições que a família irá levá-lo para passear e rever a amiguinha.

“Depois que ele tiver firme, a gente vai levar ele para ver a amiguinha dele, ir passear, ir no parquinho. Claro que vamos brincar com ele dentro de casa. Ele é muito pequeno e isso é algo que pode afetá-lo psicologicamente, então não vamos perguntar o que ele fez”, finaliza o pai.

Em nota, o Hospital São José informou nesta terça que "a criança segue internada na UTI Pediátrica, sob cuidados intensivos pela equipe médica e se mantém estável, evoluindo bem". No entanto, não confirmou que João Miguel terá alta hoje.