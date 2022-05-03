Menino que caiu do 10° andar já pede para brincar e ver amiguinha

Uma semana após o acidente, quando caiu do 10º andar de um prédio no Centro de Colatina, o menino João Miguel Silva, de 4 anos, está se recuperando e consegue falar, comer e beber. Segundo o pai, Valdecir do Carmo da Silva, ele pediu para ir embora, passear no parque e ver uma amiguinha. Há a expectativa da família de que a criança receba alta da UTI e vá para um leito de enfermaria do Hospital São José nesta terça-feira (3).
“A recuperação está sendo boa. Ele diz: ‘papai, eu quero ir embora, passear no parquinho, ver a minha amiguinha’. Miguel está comendo bem, reagindo. Pela reação do organismo, eles acham que vai ter alta rápido. É um milagre muito grande, a gente só tem a agradecer”, diz o pai.
João Miguel precisou operar o fêmur e também ficou em coma induzido, enquanto apresentava edema cerebral, um inchaço no cérebro. Valdecir disse que os médicos devem avaliar hoje se será preciso operar um dos braços do garoto.
Valdecir comentou que inicialmente os médicos falavam sobre a possibilidade de o menino permanecer com alguma sequela, por conta do edema. No entanto, diante da evolução dele, acredita-se que se, de fato vir a ter, ela pode desaparecer com o tempo.
Os planos para depois da alta médica definitiva, quando finalmente João Miguel puder sair do hospital, são de cautela e um cuidado rigoroso. Ele vai passar também por um tratamento de fisioterapia para readquirir força e movimento.
Isso não quer dizer que o menino não poderá brincar, mas apenas quando ele estiver em melhores condições que a família irá levá-lo para passear e rever a amiguinha.
“Depois que ele tiver firme, a gente vai levar ele para ver a amiguinha dele, ir passear, ir no parquinho. Claro que vamos brincar com ele dentro de casa. Ele é muito pequeno e isso é algo que pode afetá-lo psicologicamente, então não vamos perguntar o que ele fez”, finaliza o pai.
Em nota, o Hospital São José informou nesta terça que "a criança segue internada na UTI Pediátrica, sob cuidados intensivos pela equipe médica e se mantém estável, evoluindo bem". No entanto, não confirmou que João Miguel terá alta hoje.
Menino que caiu do 10 andar já pede para brincar e ver amiguinha