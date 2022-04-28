Mulheres se especializam e assumem volante de tratores em Colatina

Cada vez ocupando mais espaços no meio rural, as mulheres não querem somente estarem à frente das propriedades, mas também no trabalho pesado do dia a dia. Em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, 15 mulheres estão assumindo o volante de máquinas grandes após se formarem no curso de "operação e manutenção de tratores agrícolas", oferecido pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), gratuito e exclusivo para o público feminino.
Acostumada a dirigir carros menores, a engenheira agrônoma Eliza Rodrigues Barros conta para o repórter Alessandro Bacheti, da TV Gazeta Noroeste, que o curso foi desafiador.
“O trator é bem mais pesado, então tem que ter um cuidado maior. Ao mesmo tempo, também é mais fácil porque você consegue sentir melhor por onde ele vai passar e sentir o peso dele. É diferente, mas achei o trator bem melhor para dirigir”, relata, bem humorada.
Parte do Programa “Elas no Campo e na Pesca”, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes) de Itapina, o curso é destinado a mulheres do campo e estudantes do instituto. Foram cinco dias de treinamento, de 1º a 9 de abril deste ano, entre aulas teóricas e práticas onde as mulheres aprenderam a operar as máquinas e também a fazer manutenção.
Natalia Fienni também é engenheira agrônoma e acredita que saber operar um trator é indispensável para as mulheres que trabalham no campo. “É essencial saber de tudo um pouco, de manusear, fazer a manutenção, até ensinar alguém, se precisar”. A engenheira afirma que, com capacitação, as mulheres vêm ocupando essa área.
"É uma área dominada pelos homens, mas é um tabu que está sendo quebrado de que mulheres também podem aprender e ocupar esse espaço."
Para a engenheira agrônoma e filha de produtores rurais Ariana Magnago, o curso também é uma oportunidade de ajudar os pais. “E moro na roça. Meus pais têm uma propriedade, para mim esse é mais uma forma de ajudar eles no trabalho no campo. Arar a terra, calcário, pulverizar com a máquina. É mais uma opção de trabalho também”, afirma.
Para Helder Peixoto, o instrutor que dá as aulas para as mulheres, a demanda tem sido cada vez maior por mulheres no mercado de trabalho. “Elas saem certificadas para operar a máquina agrícola em qualquer parte do território nacional. Elas aprendem a manutenção de todos os componentes do trator, além da operação. A demanda por mulheres nessa área tem sido grande no Centro-Oeste”, explica.
Helder também afirma não haver diferença entre o ensino de homem e mulheres, elas aprendem rápido. “Não tem diferença entre homens e mulheres. O método de ensino é o mesmo, e o aproveitamento que elas têm também é o mesmo”, diz.
Inicialmente, foram 15 vagas ofertadas, mas a procura foi maior que o esperado, segundo a organização do programa. Outras 20 mulheres estão na fila de espera para o próximo curso, que ainda não tem data prevista para começar.