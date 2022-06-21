Menina que caiu de brinquedo tem alta no ES: "Meu milagre"

A mãe, Mariana Serafim, e a filha Laura, de 9 anos, que se recupera em casa Crédito: Caio Dias

Sorridente e ao lado da mãe, Laura, que teve alta médica na última quinta-feira (16) e passou alguns dias em Cachoeiro, chegou a Alegre nesta segunda-feira (20). Apesar das marcas do trauma ainda serem evidentes no rosto da filha, a professora Mariana Serafim diz que o sentimento, neste momento, é de gratidão por estar com a pequena de volta, em casa.

"Espero agora só saúde, sabedoria e só isso. O sentimento é de gratidão. Ela é meu milagre e só tenho a agradecer a todo mundo que orou, as pessoas que socorreram ela, a equipe do hospital que foi maravilhosa. Só tenho a agradecer a Deus e falar mesmo, que ela é o milagre que Deus fez em minha vida e que Deus é grandioso demais" Mariana Serafim - Mãe de Laura

NOVA CIRURGIA

Laura, revela a mãe, passará por uma cirurgia preventiva nesta quarta-feira (22), no mesmo hospital em que foi internada em Vitória. “Ela teve um pequeno coágulo na cabeça e o traumatismo foi na órbita do olho, onde vai ter que ser operado. Amanhã vai operar para fazer a correção desse fragmento que foi cortado, e para consertar a ruptura que houve na órbita do olho. Isso para impedir problemas futuros na visão”, disse a mãe.

O ACIDENTE

Laura precisou ser transferida de helicóptero para uma unidade de saúde na Grande Vitória. Já a outra criança, foi atendida em um hospital da região e liberada. Segundo o Corpo de Bombeiros , foi identificado que o pino de fixação do brinquedo se soltou, fazendo com que a cadeira fosse arremessada.

INVESTIGAÇÃO

O parque fazia parte dos entretenimentos de um evento particular. O responsável pelos brinquedos apresentou alvará dos engenheiros do Conselho Regional dos Técnicos Industriais e do Corpo de Bombeiros.

A Prefeitura de Alegre informou que o parque tinha autorização para funcionar. O dono não quis gravar entrevista, mas disse que todos os brinquedos foram vistoriados e somente vai se manifestar após a conclusão do laudo da Polícia Civil.