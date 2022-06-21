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Mãe faz agradecimento

Menina que caiu de brinquedo tem alta no ES: "Meu milagre"

Após ficar internada em Vitória, Laura Serafim, de 9 anos, está em casa, na cidade de Alegre. Ela e uma amiga sofreram um acidente no início do mês, quando o brinquedo de um parque de diversões quebrou

Publicado em 21 de Junho de 2022 às 11:03

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

21 jun 2022 às 11:03
A mãe, Mariana Serafim, e a filha Laura, de 9 anos, que se recupera em casa
A mãe, Mariana Serafim, e a filha Laura, de 9 anos, que se recupera em casa Crédito: Caio Dias
Após ficar internada no Hospital Estadual Infantil Drª Milena Gottardi, em Vitória, Laura Serafim, de 9 anos, está em casa, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. A menina estava com uma amiga, de 10 anos, em um brinquedo de um parque de diversões instalado em uma festa na cidade. O pino de fixação do brinquedo se soltou, fazendo com que a cadeira em que estavam fosse arremessada ao chão.
Sorridente e ao lado da mãe, Laura, que teve alta médica na última quinta-feira (16) e passou alguns dias em Cachoeiro, chegou a Alegre nesta segunda-feira (20). Apesar das marcas do trauma ainda serem evidentes no rosto da filha, a professora Mariana Serafim diz que o sentimento, neste momento, é de gratidão por estar com a pequena de volta, em casa.
"Espero agora só saúde, sabedoria e só isso. O sentimento é de gratidão. Ela é meu milagre e só tenho a agradecer a todo mundo que orou, as pessoas que socorreram ela, a equipe do hospital que foi maravilhosa. Só tenho a agradecer a Deus e falar mesmo, que ela é o milagre que Deus fez em minha vida e que Deus é grandioso demais"
Mariana Serafim - Mãe de Laura 

NOVA CIRURGIA

Laura, revela a mãe, passará por uma cirurgia preventiva nesta quarta-feira (22), no mesmo hospital em que foi internada em Vitória. “Ela teve um pequeno coágulo na cabeça e o traumatismo foi na órbita do olho, onde vai ter que ser operado. Amanhã vai operar para fazer a correção desse fragmento que foi cortado, e para consertar a ruptura que houve na órbita do olho. Isso para impedir problemas futuros na visão”, disse a mãe.

O ACIDENTE

O acidente aconteceu no início do mês, dia 5, por volta das 15h40, em um parque de diversões instalado no parque de exposições de Alegre. Uma das cadeiras do equipamento chamado Twister, onde estavam as duas meninas, se desprendeu e foi ao chão.
Laura precisou ser transferida de helicóptero para uma unidade de saúde na Grande Vitória. Já a outra criança, foi atendida em um hospital da região e liberada. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi identificado que o pino de fixação do brinquedo se soltou, fazendo com que a cadeira fosse arremessada.

INVESTIGAÇÃO

O parque fazia parte dos entretenimentos de um evento particular. O responsável pelos brinquedos apresentou alvará dos engenheiros do Conselho Regional dos Técnicos Industriais e do Corpo de Bombeiros.
A Prefeitura de Alegre informou que o parque tinha autorização para funcionar. O dono não quis gravar entrevista, mas disse que todos os brinquedos foram vistoriados e somente vai se manifestar após a conclusão do laudo da Polícia Civil.
Procurada pela reportagem nesta terça-feira (21), a Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação. Mais detalhes do inquérito não foram informados.

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