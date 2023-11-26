Mega-Sena: apostas do ES quase levam mais um prêmio milionário

A sorte está rondando o Espírito Santo, que teve dois ganhadores da quina da Mega-Sena, concurso 2660, sorteado neste sábado (25). As apostas foram feitas em Vila Velha e em Vitória. Os sortudos que marcaram cinco das seis dezenas vão levar para casa, cada um, R$ 49.487,39.
Ambos jogos foram de apostas simples, feitas, respectivamente, na Lotéricas Vila Velha, localizada no Centro, e na Ligue Loteria LTDS, na Enseada do Suá. Os números sorteados foram 06-12-13-20-38-60. O prêmio principal premiado a quem acerta os seis números acumulou em R$ 32 milhões após ninguém acertar.
Além da quina, outras 86 pessoas no estado ganharam na quadra levando R$ 960,00. As cidades mais premiada foram Vitória e Serra, com 13 vencedoras em cada.
O território espírito-santense vem registrando sortudos nos últimos meses com dois só na última semana. Na terça-feira (21) um apostador de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, faturou mais de R$ 50 milhões do concurso 2658 da Mega-Sena ao acertar sozinho. Dois dias depois, na quinta-feira (23) um novo ‘felizardo’ em Vila Velha levou R$ 101.127,88 na quina do concurso 2624.
Oito apostas do ES levam prêmio na Lotofácil
Os capixabas também têm a fé forte na Lotofácil com oito vencedores que vão ter a mais na conta bancária R$ 1.613,50. Ao todo, são um da capital, São Mateus e Ibiraçu, dois de Vila Velha e três de Boa Esperança, que acertaram quatorze números.
Assim como na Mega-Sena, ninguém no Brasil acertou os quinze números necessários para levar o prêmio completo, tendo o valor acumulado, mas em R$ 1.492.862,52.
Correção
26/11/2023 - 6:21
A primeira versão desta matéria informava um número repetido no resultado da Mega-Sena concurso 2660. A informação foi corrigida no texto.