Mega-Sena: apostas do ES quase levam mais um prêmio milionário

Bilhetes de aposta da mega-sena Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

A sorte está rondando o Espírito Santo, que teve dois ganhadores da quina da Mega-Sena, concurso 2660, sorteado neste sábado (25). As apostas foram feitas em Vila Velha e em Vitória. Os sortudos que marcaram cinco das seis dezenas vão levar para casa, cada um, R$ 49.487,39.

Ambos jogos foram de apostas simples, feitas, respectivamente, na Lotéricas Vila Velha, localizada no Centro, e na Ligue Loteria LTDS, na Enseada do Suá. Os números sorteados foram 06-12-13-20-38-60. O prêmio principal premiado a quem acerta os seis números acumulou em R$ 32 milhões após ninguém acertar.

Além da quina, outras 86 pessoas no estado ganharam na quadra levando R$ 960,00. As cidades mais premiada foram Vitória e Serra, com 13 vencedoras em cada.

Oito apostas do ES levam prêmio na Lotofácil

Os capixabas também têm a fé forte na Lotofácil com oito vencedores que vão ter a mais na conta bancária R$ 1.613,50. Ao todo, são um da capital, São Mateus e Ibiraçu, dois de Vila Velha e três de Boa Esperança, que acertaram quatorze números.

Assim como na Mega-Sena, ninguém no Brasil acertou os quinze números necessários para levar o prêmio completo, tendo o valor acumulado, mas em R$ 1.492.862,52.