Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pós-chuva

Mapa dos alagamentos mostra os pontos críticos na Grande Vitória; confira

Foram considerados os registros dos boletins da Defesa Civil estadual após o forte temporal do último domingo (21), além das matérias de A Gazeta durante a cobertura; ferramenta é interativa
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

23 jan 2024 às 11:22

Publicado em 23 de Janeiro de 2024 às 11:22

Chuva causa estragos e deixa prejuízo para morador de Viana há 4 anos
Chuva causa estragos e deixa prejuízo para morador de Viana há 4 anos Crédito: Acervo pessoal
Ano após ano, o problema se repete. Com a chegada do verão, a temporada em que as chuvas são mais intensas, os capixabas voltam a lidar com alagamentos. O temporal do último domingo (21) deixou rastros por toda parte. E, para poder visualizar melhor os locais mais críticos, A Gazeta fez um mapa com os pontos da Grande Vitória que registraram acúmulo de água nesse período.
Foram considerados os registros dos boletins da Defesa Civil estadual, além das matérias e fotos do arquivo de A Gazeta durante a cobertura. No total, o levantamento contemplou 26 bairros em VitóriaVila VelhaSerraCariacica e Viana. A água já escoou, segundo as prefeituras.
O mapa é interativo, então é possível dar zoom e navegar pelos espaços da Grande Vitória. Ao clicar nas nuvens, que indicam os pontos que mais alagam, é possível ler uma breve descrição da situação nos locais. Confira:

Veja Também

Chuva causa alagamentos e prefeitura do ES alerta para riscos de deslizamentos

Entenda fatores que contribuíram para estragos da chuva na Grande Vitória

Chuva alaga barracões, quebra carros alegóricos e prejudica escolas de samba

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

alagamento chuva Grande Vitória temporal
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Viatura da PM pega fogo próximo a batalhão em Linhares; veja vídeo
Imagem de destaque
Bairro periférico de Vitória ganha galeria a céu aberto com mural de 1.600 m²
Imagem de destaque
Professor de hidroginástica morre durante aula em praia de Guarapari

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados