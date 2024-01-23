Mapa dos alagamentos mostra os pontos críticos na Grande Vitória; confira

Ano após ano, o problema se repete. Com a chegada do verão, a temporada em que as chuvas são mais intensas, os capixabas voltam a lidar com alagamentos. O temporal do último domingo (21) deixou rastros por toda parte. E, para poder visualizar melhor os locais mais críticos, A Gazeta fez um mapa com os pontos da Grande Vitória que registraram acúmulo de água nesse período.
Foram considerados os registros dos boletins da Defesa Civil estadual, além das matérias e fotos do arquivo de A Gazeta durante a cobertura. No total, o levantamento contemplou 26 bairros em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. A água já escoou, segundo as prefeituras.
O mapa é interativo, então é possível dar zoom e navegar pelos espaços da Grande Vitória. Ao clicar nas nuvens, que indicam os pontos que mais alagam, é possível ler uma breve descrição da situação nos locais. Confira: