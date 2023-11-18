Manobra de Heimlich salva criança de 2 anos na Serra

Um menino de 2 anos foi socorrido por policiais militares na noite de sexta-feira (17), em Porto Canoa, na Serra , após parar de respirar. Os PMs patrulhavam a comunidade, na Avenida Civit II, quando receberam pedidos de ajuda, dizendo que a criança não estava respirando, possivelmente por estar engasgada.

Os militares então encostaram a viatura e desembarcaram para ajudar o menino. Ao perceber que ele não respirava, um dos agentes aplicou a Manobra de Heimlich — técnica utilizada em casos de engasgos — e a criança voltou a respirar. Entenda o procedimento no vídeo abaixo:

Após o menino voltar a respirar, a mãe da criança embarcou com os policiais na viatura com destino ao hospital mais próximo, mas no caminho a criança voltou a parar de respirar e os militares tiveram que parar o veículo novamente para socorrê-la mais uma vez. Após aplicarem novamente a Manobra de Heimlich, a vítima vomitou e voltou a respirar.