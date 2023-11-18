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Manobra de Heimlich salva criança de 2 anos na Serra

Técnica foi utilizada por um policial militar que fazia patrulhamento no bairro Porto Canoa; após procedimento, mãe e menino foram levados para o hospital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

18 nov 2023 às 10:47

Publicado em 18 de Novembro de 2023 às 10:47

Um menino de 2 anos foi socorrido por policiais militares na noite de sexta-feira (17), em Porto Canoa, na Serra, após parar de respirar. Os PMs patrulhavam a comunidade, na Avenida Civit II, quando receberam pedidos de ajuda, dizendo que a criança não estava respirando, possivelmente por estar engasgada. 
Os militares então encostaram a viatura e desembarcaram para ajudar o menino. Ao perceber que ele não respirava, um dos agentes aplicou a Manobra de Heimlich — técnica utilizada em casos de engasgos — e a criança voltou a respirar. Entenda o procedimento no vídeo abaixo:
Após o menino voltar a respirar, a mãe da criança embarcou com os policiais na viatura com destino ao hospital mais próximo, mas no caminho a criança voltou a parar de respirar e os militares tiveram que parar o veículo novamente para socorrê-la mais uma vez. Após aplicarem novamente a Manobra de Heimlich, a vítima vomitou e voltou a respirar. 
O menino foi levado para o Hospital Estadual Dório Silva, na Serra, e até o fechamento da ocorrência policial, o estado de saúde dele era estável. 

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