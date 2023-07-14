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Bebê de 18 dias é salvo pela PM após engasgar com leite materno na Serra

O pequeno Enrico foi socorrido por agentes que passavam pelo bairro Novo Horizonte, nesta sexta (14); eles realizaram a manobra de Heimlich e salvaram a criança

Publicado em 14 de Julho de 2023 às 17:21

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

14 jul 2023 às 17:21
Bebê de 18 dias é salvo pela PM após engasgar com leite materno na Serra
O pequeno Enrico, já nos braços da mãe, após ser salvo com Manobra de Heimlich Crédito: Divulgação | Polícia Militar
Um bebê de apenas 18 dias foi salvo por policiais após engasgar com o leite materno, na manhã desta sexta-feira (14), em Novo Horizonte, na Serra. Os agentes passavam pelo local no momento em que o menino, chamado Enrico, já estava até com a pele roxa (indicativo de falta de ar).
De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do Batalhão de Trânsito de Manguinhos retornava de um acionamento que não havia se confirmado quando a viatura foi parada por algumas pessoas que pediam ajuda.
O sargento Mendes correu ao encontro de Enrico, que estava no colo de uma pessoa que já tentava fazer a desobstrução, conhecida como manobra de Heimlich, porém de forma equivocada.
Sob a orientação do sargento a criança foi posicionada corretamente e inclinada de bruços sobre os braços da pessoa que tentava ajudar. Além disso, foram dadas leves batidas nas costas do bebê. Logo em seguida o neném, que já estava com a coloração da pele roxa, voltou a respirar.
Após o alívio, a equipe levou o bebê para a Unidade de Pronto Atendimento de Carapina, onde ele passou por exames mais minuciosos.

Bebê engasga na Serra e é salvo por policiais militares

“Nós saímos para atender um chamado mas não localizamos a pessoa que solicitou. No retorno, fomos acionados e pudemos ajudar a salvar a criança. Tenho certeza de que isso não foi por acaso. Papai do Céu colocou a gente no lugar certo, na hora certa”, declarou o sargento Mendes.
Essa não foi a primeira vez que equipes do Posto 02, em Manguinhos, aplicam a Manobra de Heimlich. Outras duas crianças foram salvas por policiais desse mesmo destacamento em 2020 e 2021.

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