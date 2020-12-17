Mais de 4,5 mil animais foram resgatados em um ano no ES pela polícia

Ave resgatada pela Polícia Militar Ambiental Crédito: Polícia Militar Ambiental no ES

No ano de 2020, 4.566 animais silvestres que eram mantidos em cativeiro foram resgatados pelo Batalhão da Polícia Ambiental (BPMA) do Espírito Santo. Desse total, 450 foram aves salvas em uma única operação, a Asas Livres, realizada em junho.

As operações e ações realizadas pelos militares ambientais ao longo do ano resultaram ainda nas prisões de 268 pessoas, apreensão de 21 veículos e o recolhimento de armas de caça (123), munições (2.483) e armadilhas (2.245), além de mais de 37 quilômetros de redes de peixe e de mais de 7 mil quilos de pescado.

Balanço de 2020 da atuação da Polícia Militar Ambiental no ES Crédito: Polícia Militar Ambiental no ES

Os números mostram um pouco das ações no Espírito Santo para proteção da natureza. Resgatar um animal maltratado em cativeiro, ajudá-lo a se recuperar, ver que conseguem aprender a voar, a comer sozinho e depois promover a sua soltura, é muito gratificante, relata o comandante da corporação, o tenente-coronel Cosme Carlos da Silva.

A corporação, que surgiu em 1987 como Companhia de Polícia Florestal, esta semana completa 33 anos. Começou com um efetivo de 30 policiais, com a missão de realizar o policiamento florestal e de mananciais no Estado, com destaque para a fiscalização dos remanescentes florestais da Mata Atlântica e das atividades de pesca e caça ilegal. Em 2006 tornou-se batalhão e agora conta com 196 militares atuando em todo o Espírito Santo.

Operações da Polícia Militar Ambiental do ES Crédito: Polícia Militar Ambiental do ES

COMANDO TÁTICO

Já em março deste ano foi criada a Equipe Cotama (Comando de Operações Táticas em Mata Atlântica), um grupo especializado em operações que envolvam situações em que é necessária a entrada na mata, com mais perícia e treinamento, como na busca de caçadores, arma de fogo, além da apuração de crimes ambientais diversos.

Uma das ações realizadas por eles ocorreu em julho, a chamada Operação Beagle, que contou ainda com apoio do serviço de inteligência do BPMA, e com a Força Tática do 5º BPM. O objetivo era apurar denúncias em diversas residências nas zonas rurais de Ibiraçu (Rio Lampê) e Fundão (Três Barras), onde havia indícios de crimes ambientais, como animais silvestres em cativeiro, além da criação de cachorros da raça beagle, animais estes que são frequentemente utilizados para auxiliar na caça de animais silvestres.

Havia ainda a informação de que nessas residências identificadas, os proprietários praticavam caça de animais como pacas, tatus, veados, dentre outros, para o comércio ilegal na região.

Na Operação Asas Livres, realizada em junho deste ano, foram apreendidas cinco armas, 80 munições, 450 animais mantidos em cativeiro sem a devida licença ou autorização do órgão ambiental competente, 300 quilos de carne bovina sem documentação sanitária e nota fiscal, 15 armadilhas. Duas pessoas foram detidas, gerando um total de 77 boletins de ocorrência, dentre eles 68 termos circunstanciados ambientais foram lavrados.

O foco da operação foi a fiscalização e o combate ao tráfico, manutenção em cativeiro, caça e captura de animais silvestres, e contou com o apoio de outras unidades da PM, além da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Iema, Ibama e até a PM de Minas Gerais.

Durante o trabalho foi realizada a soltura de mais de 200 pássaros que foram apreendidos em ocorrências anteriores. O objetivo foi simbolizar a importância da manutenção das espécies em seu habitat natural. Antes da soltura as aves foram tratadas e preparadas para o retorno à natureza, onde podem desempenhar e contribuírem para o equilíbrio do meio ambiente, livres, destacou o o tenente-coronel Cosme Carlos da Silva.

Operações da Polícia Militar Ambiental do ES Crédito: Polícia Militar Ambiental do ES

COMBATE A PESCA PREDATÓRIA

Em agosto foi realizada a Operação Pesca Legal, com apreensão de 3.090 metros lineares de rede de pesca, 14 tarrafas, 188,4 kg de pescado e um barco. Realizada em todo o Estado, teve o objetivo coibir a pesca predatória e o exercício da atividade pesqueira irregular, além de apreender materiais de pesca predatória para evitar a extinção de peixes, orientar pescadores quanto a legislação ambiental referente à pesca e verificar outros crimes ambientais. A ação contou com o apoio da Marinha do Brasil, Polícia Federal, Ibama, secretaria de meio ambiente de Vitória, Serra e de municípios do interior do Estado.

Em novembro ocorreu a Operação Piracema, visando preservar espécies de peixes de água doce que se utilizam desse período para a reprodução, além de coibir a pesca predatória e o exercício da atividade pesqueira irregular.

Durante as fiscalizações, que ocorreram em rios e lagoas através de embarcações, além de viaturas com policiais fiscalizando comércios como peixarias e supermercados, o BPMA realizou a apreensão de 1.260 metros lineares de rede, quatro tarrafas, 140 unidades de guaiamum (espécie de crustáceo ameaçado de extinção e que tem a sua captura proibida no Estado do Espírito Santo) e 17 armadilhas para guaiamum. Dois indivíduos foram detidos.